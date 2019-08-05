Спасатель пропал при тушении лесных пожаров в Красноярском крае

В ходе тушения лесных возгораний пропал спасатель, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя единой дежурно-диспетчерской службы Богучанского района Красноярского края.

"Пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества Эвенкийского района", – сообщили в диспетчерской службе.

В региональном МВД подтвердили информацию о пропаже человека. По данным полиции, мужчину видели очевидцы, но его точное местоположение не установлено.

На территории края действуют природные пожары на площади 783 тыс. гектаров.

Ранее алтайские спасатели отправились тушить самые опасные лесные пожары в Красноярском крае. Аэромобильная группировка была направлена в Богучанский район.

Кроме профессиональных пожарных, в регионе помогают тушить очаги возгорания более четырех тысяч добровольцев.