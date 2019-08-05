По информации регионального Гидрометцентра, в понедельник, 5 августа, в Алтайском крае прогнозируется пасмурная погода.

В отдельных районах пройдут дожди, ливни и грозы, возможен град. Также усилится ветер – временами его порывы будут достигать до 23 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +24°C до +29°C.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +26°C до +28°C. Пасмурно, в первой половине дня дождь и гроза. Скорость ветра в краевой столице не будет превышать 17 м/с.