Барнаульский автовокзал с понедельника, 5 августа, открыл новый для себя рейс в Кош-Агач. Отправление из столицы Алтайского края в 8:40 утра ежедневно. Прибытие в конечную точку – в 22:10 по местному времени. Обратно автобус отправляется в 5 утра, а в Барнаул приезжает в 18:30.

Как написано на сайте автовокзала, первоначально рейсы по маршруту будут выполняться автобусами малой вместимости (18 мест) марки "Форд-Транзит". По мере увеличения востребованности предполагается предоставлять автобусы более вместительные.

Помимо этого с пятницы, 2 августа, открылся новый маршрут: Барнаул – Шипуново. Пользоваться услугой можно будет только летом, до 31 августа. Рейсы осуществляются по рабочим дням с барнаульского автовокзала. Время отправления – в 8:25, прибытие в Шипуново – в 11:20. Обратно автобус выезжает в 5 утра. В Барнаул он прибудет в 7:50.