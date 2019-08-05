Авиация Минобороны продолжает наращивать темпы тушения пожаров – только за сутки 4 августа их потушили на площади 303 тысячи гектаров, сообщает РИА "Новости".
Самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 выполняют задачу по борьбе с пламенем в лесах Иркутской области и Красноярского края, поставленную президентом Владимиром Путиным.
За последний день они совершили более 60 вылетов, сбросив на огонь в тайге свыше 1,6 тысячи тонн воды. Это позволило потушить 56 очагов открытого возгорания.
Общая площадь, на которой самолеты и вертолеты ведомства ликвидировали горение, составила 753 тысячи гектаров.
Напомним, режим ЧС действует на территории четырех регионов. По данным Авиалесоохраны на 5 августа, в Сибири горит более 1,3 млн гектаров леса, из них 783 тысячи га приходится на Красноярский край, 523 тысячи га – на Иркутскую область.
Пикеты за немедленное тушение прошли в Барнауле и Бийске. Их провело региональное отделение партии ЛДПР.
Новосибирский тележурналист записал видеообращение, где в резкой форме потребовал от Москвы начать тушить лесные пожары в Красноярском крае.
Ранее полпред президента Сергей Меняйло объяснил, почему в Сибири не может быть введен режим ЧС.
Власти Алтайского края отчитались об экологической обстановке в регионе. Они рассказали, что в отдельных районах Барнаула 26 июля зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе.
Комментарии
"Авиация Минобороны потушила 750 тысяч га лесных пожаров в Сибири"
прочитал как пошутила
Что ж Путин от помощи Америки отказался то? Не патриотично? Пусть сгорят несколько тыс. гектаров, но буду с гордо поднятой головой
А что тогда делать со шпаной, утверждавшей, что леса тушить не нужно, не возможно и экономически не целесообразно?!
а сколько дополнительно бюджетных средств потрачено ??? кто ответит некому халатность чистой воды. раньше тыкву чесать надо было...
и от помощи нет смысла отказываться и так обк@к@лись
Американцы свои пожары не могут вовремя потушить !!! Помощь предложили в расчете на вежливый отказ (Политика однако ) !!!
А губернаторы должны понести наказание за недальновидность, два месяца разгоралась тайга , а сейчас всей страной взялись тушить ! Любим мы создать себе трудности, а потом их героически преодолевать !!!
Бравые отчёты о количестве самолётов, численности личного состава,и умело сброшенных триллионах тонн воды позволяют усомниться в рентабельности этого патриотического тушения оставшегося, после китайских поставок, хвороста!
А чего ждали тогда? Когда разгорится получше?,,
Бред Савой кобылы! Это инфо для обывателя, который уж очень сильно хотел, чтобы его деньги вылетали как из трубы водосливного устройства ИЛ - 76, или ВСУ вертолета МИ- 8. Применение таких технологий даёт результат только при наличии непосредственно в районе пожара водоёма для забора воды и непрерывной работы летательных аппаратов в режиме челноки, а вот этого там как раз и нет. Ну, и как бы хрен с ним пусть несут чушь для людишек, лишь бы не летали , а то сейчас столько часов намолотят , что системе Авиалесоохраны на несколько лет хватило бы! Один лётным час Ил- 76 стоит так, что даже не выговоришь ! Выход из этой ситуации только один, нужно восстановить централизованную систему Авиалесоохраны и финансировать её в таком объеме, чтобы она была способна выполнять технологию авиалесоохранных работ по условиям погоды! Вот и весь рецепт от несчастья в виде крупных лесных пожаров и их последствий. Мы ранее патрулировали свои территории только с парашютистами- пожарными, или десантниками на борту, Обнаружил пожар -высадил сразу же группу для тушения. Если группа не справлялась, они запрашивали помощь по радиостанции и группировка усиливалась. Были конечно же и крупные пожары, но для их тушения прилетела ребята из других регионов, только наши, а не Мучеэсники, да их тогда и не было, да и сейчас не надо бы. Привлекали же и местное население и солдатиков, но это тоже для галочки. У меня вертолёт помню только и делал, что летал на поиски заблудившихся привлечённых и вывозе пострадавших от пожара в медсанчасть. Богу - богово, Кесарю- кесарево, МО - защита отечества, а про МЧС - промолчу!
Добрая новость! Молодцы!