Авиация Минобороны продолжает наращивать темпы тушения пожаров – только за сутки 4 августа их потушили на площади 303 тысячи гектаров, сообщает РИА "Новости".

Самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 выполняют задачу по борьбе с пламенем в лесах Иркутской области и Красноярского края, поставленную президентом Владимиром Путиным.

За последний день они совершили более 60 вылетов, сбросив на огонь в тайге свыше 1,6 тысячи тонн воды. Это позволило потушить 56 очагов открытого возгорания.

Общая площадь, на которой самолеты и вертолеты ведомства ликвидировали горение, составила 753 тысячи гектаров.

Напомним, режим ЧС действует на территории четырех регионов. По данным Авиалесоохраны на 5 августа, в Сибири горит более 1,3 млн гектаров леса, из них 783 тысячи га приходится на Красноярский край, 523 тысячи га – на Иркутскую область.

Пикеты за немедленное тушение прошли в Барнауле и Бийске. Их провело региональное отделение партии ЛДПР.

Новосибирский тележурналист записал видеообращение, где в резкой форме потребовал от Москвы начать тушить лесные пожары в Красноярском крае.

Ранее полпред президента Сергей Меняйло объяснил, почему в Сибири не может быть введен режим ЧС.

Власти Алтайского края отчитались об экологической обстановке в регионе. Они рассказали, что в отдельных районах Барнаула 26 июля зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе.