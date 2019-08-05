Эксперты Института экономики роста имени Столыпина выразили обеспокоенность ситуацией в экономике РФ, сообщает РБК.

По их оценкам, рецессия начнется уже в 2019 году. Они связывают это тяжелым положением малого и среднего бизнеса из-за жесткой налоговой и денежно-кредитной политики.

В качестве аргументов они приводят статистику, согласно которой в первом полугодии 2019-го года количество работников малых и средних предприятий сократилось на 1,6%, число таких компаний – на 7-8%.

В то же самое время численность сотрудников микропредприятий выросло на 6,7%. Специалисты считают, что это следствие перехода части малых и средних предприятий в разряд микропредприятий.

"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития", – констатируют эксперты.

По их оценке, рост ВВП на 0,5% случился исключительно благодаря крупным предприятиям и госсектору.

Доцент РАНХиГС Олег Филиппов выразил уверенность, что рецессия в российской экономике уже наступила.

"Это полугодие – по ряду отраслей это четко видно – самое худшее после кризиса 1998 года. Граждане становятся все больше неплатежеспособными", – подчеркнул он.

По его словам, в этом году установлен рекорд за последние 8-9 лет по числу сделок по продаже предприятий малого и среднего бизнеса, что сигнализирует о напряженной обстановке в этом сегменте.

Министр экономического развития Максим Орешкин одним из первых в эшелонах власти спрогнозировал рецессию из-за закредитованного населения. Однако по его расчетам "взрыв экономики России" должен был произойти в 2021 году.

В июне Центробанк опубликовал доклад, в котором отмечалось, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП.

В ответ министр раскритиковал ведомство, посоветовав ему не загонять население в долговую яму для роста экономики. Он также заявил, что перекос в потребительском кредитовании несет риски для экономики. Минфин поддержал позицию Орешкина, назвав переход за критические уровни долговой нагрузки россиян социальной проблемой.