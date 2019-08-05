Торжественное мероприятие по случаю завершения обучения на военной кафедре АлтГТУ по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов и солдат запаса состоялось на площади Советов 3 августа 2019 года.

Отметим, что нынешние курсанты стали последними выпускниками военной кафедры: уже с сентября она начнет обучение в статусе военного учебного центра АлтГТУ.

Андрей Марков, ректор АлтГТУ, поздравил студентов с окончанием военно-учебных сборов, выразив благодарность офицерам военной кафедры и воинских частей за высокий уровень подготовки студентов.

Учебные сборы студенты проходят в воинских частях Топчихи и Алейска: именно там они на практике отрабатывают полученные теоретические знания.

Военные специальности студенты получают за время обучения в Алтайском государственном техническом университете. На военной кафедре ведется обучение по программам подготовки офицеров запаса (танкисты и автомобилисты), сержантов запаса (танкисты) и рядовых запаса (повара). Подготовка офицеров длится 2,5 года, солдат и сержантов – полтора года.

В этом году по этим направлениям успешно завершили обучение более 300 студентов. Дипломы об окончании АлтГТУ они уже получили, а прощание со знаменем стало последним событием в университетской жизни ребят. Вчерашним студентам будет присвоено воинское звание "лейтенант", "сержант" или "рядовой" с последующим зачислением в запас. Всем им будут выданы военные билеты.

В торжественном параде приняли участие курсанты военной кафедры, ректорат АлтГТУ, представители городской администрации, друзья и родители выпускников. Особо отличившимся за время учебы вручили благодарственные письма, грамоты и ценные подарки. Группа специально подготовленных курсантов "Вымпел" продемонстрировала свое мастерство в ведении боевого рукопашного боя, владении огнестрельным оружием и командным построением. В финале курсанты исполнили гимн военной кафедры.

Добавим, военная кафедра АлтГТУ является одной из старейших в Сибири. Первый выпуск офицеров запаса из числа студентов-политехников прошел осенью 1945 года.