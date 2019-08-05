Предложение запретить выдачу потребительских кредитов и микрокредитов лицам младше 25 лет направлено на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает РИА "Новости".
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров считает, что такая мера спасет молодежь от попадания в "кредитное рабство". По его оценке, молодые люди не умеют правильно распоряжаться заемными средствами, тратя их на отдых за рубежом, дорогие автомобили и гаджеты.
Народный избранник выразил уверенность, что этим умело пользуются банки, в результате чего в России половина жителей до 35 лет имеет кредитные договоры с банками.
"Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее", – заявил Петров.
Он попросил председателя правительства рассмотреть возможность ограничить кредитование россиян, не достигших 25 лет, оставив возможность получать заемные средства на получение образования и улучшение жилищных условий.
Комментарии
Когда же мы услышим новости про "РАЗРЕШИТЬ" , каждый день тлько запрещают что нибудь.
Не запрещать надо, а делать так, чтобы молодеж не нужнадась в кредитах и не брала их!
Тогда уже вообще запретить жить! Вы дайте лучше возможность получать бесплатное образование, бесплатное жилье молодым специалистам с семьей, и достойные зарплаты работающим! Ведь если стигать загнанную лошадь и не давать ей еды и питья, то она все равно упадет, хоть сто раз ты ей запрети это делать!!!
Да, эти упыри готовы с 14 ипотеку давать, лишбы в долги вогнать, откуда деньги у молодёжи, от родителей...