Как 74 года назад атомная бомба уничтожила Хиросиму

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу с безобидным названием Little Boy ("Малыш"). Это был первый в истории человечества случай боевого применения ядерного оружия. Бомба разорвалась на высоте около 400-600 метров. Большая часть людей, находившихся на расстоянии 800 метров и меньше от эпицентра, погибли. Световое излучение вжигало темные рисунки одежды в кожу и оставляло силуэты человеческих тел на стенах.

Общее количество погибших, с учетом умерших от рака и других долгосрочных воздействий взрыва, достигло в конечном счете около 200 тысяч человек. Через три дня атомная бомба была сброшена на Нагасаки, здесь по истечении пяти лет общее количество погибших достигало 140 тысяч.

15 августа Япония объявила о своей капитуляции. Обе бомбардировки рассматриваются как заключительный этап Второй мировой войны, хотя о их целесообразности и необходимости споры ведутся до сих пор.