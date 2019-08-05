Прогноз о 15 миллионах новых безработных прокомментировали в Минтруде

Возможное исчезновение ряда профессий в ближайшем будущем несколько преувеличены, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ВНИИ труда Минтруда.

"Технологический прогресс постепенно ведет к тому, что создаются рабочие места, требующие достаточно высокого уровня квалификации. Однако процессы эти достаточно длительны во времени, и когда приходится слышать о том, что в ближайшие годы какие-то профессии исчезнут совсем, то это несколько преувеличенные оценки. Для разных отраслей, для разных уровней квалификации ситуация может быть разной", – сообщили в министерстве.

Трансформацию профессий назвали нормальным историческим процессом, который происходит в экономике всех стран. Сейчас это происходит в связи с цифровизацией, в ходе которой часть функций работника выполняют машины – это позволяет производить товары с большей эффективностью.

Как подчеркнули в министерстве, на данный момент общество еще далеко от полного освобождения человека из сферы производства.

Также было отмечено, что сейчас профессии водителей, продавцов, охранников входят в число востребованных.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.