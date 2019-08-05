Ленинский проспект открыли, а Комсомольский перекрыли: ремонт коллектора продолжается

Завершены работы по реконструкции коллектора на проспекте Ленина – движение открыто, сообщается на официальном сайте Барнаула.

Генеральный директор ООО "Барнаульский водоканал" Дмитрий Масловский отметил, что в воскресенье, 4 августа, предприятие завершило работы по замене участка коллектора на пересечении улицы Чкалова и проспекта Ленина. В настоящее время открыто движение для всех видов транспорта.

Специалисты и техника переброшены на пересечение улицы Чкалова и проспекта Комсомольского, где предстоит заменить еще 30 метров коллектора. Работы планируется закончить 18 августа, после чего движение автотранспорта будет возобновлено.

В связи с этим временно изменится схема движения автобусов № 78.

Масловский напомнил, что общая сумма средств на капитальный ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения по производственной и инвестиционной программам в 2019 году составляет 569 млн рублей. Запланировано 24 мероприятия, реализация которых направлена на обеспечение стабильной работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства в зимний период.

Отмечается, что еще остаются перекрытыми для движения транспорта 2/3 проезжей части нечетной стороны проспекта Ленина в районе Нового рынка. По словам директора Барнаульской теплосетевой компании Александра Гросса, работы ведутся по графику, открыть проспект полностью планируется к 14 августа.