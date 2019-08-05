Барнаулец напился и убил родного брата из-за накопленных обид

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Барнаула, обвиняемого в убийстве брата, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В июне 2019 года обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим братом из-за длительных конфликтных отношений и накопленных обид взял из раковины кухонный нож", – рассказали в ведомстве.

Мужчина нанес ножом брату не менее двух ударов в область жизненно важных органов. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый отрицал свое намерение убить брата. Уголовное дело направлено в суд.

В мае сообщалось, что алтайский пенсионер убил брата, когда пришел вернуть ему долг. Престарелые хозяева дома радушно приняли родственника, напоив его чаем, а тот достал нож.