Фото: Avito.ru

В Белокурихе на продажу выставили огромную "элитную" усадьбу. По данным портала Avito.ru, в особняке площадью 500 квадратных метров четыре уровня.

Планировка цокольного этажа включает бильярдную, комнату отдыха с камином, постирочную, котельную, финскую сауну с душем и санузлом. На первом этаже находятся прихожая, гардеробная, кухня-столовая, зал с кинотеатром, санузел с душем. На втором этаже предусмотрены три спальные комнаты, гостиная, санузел с джакузи. На третьем (мансардном) – три спальные комнаты, санузел с душем и гардеробная.

На территории усадьбы есть гостевой дом площадью 100 квадратных метров, баня, русская печь, гараж.

"Оба дома построены на участке 16 соток из качественных материалов с соблюдением всех норм. Строения отличает красивая архитектура, в каждом дорогая современная мебель и техника. Все коммуникации центральные. Усадьба позволяет организовать базу отдыха или гостевой дом", – сказано в объявлении.

Особняк продается за 48,3 млн рублей. Кстати, на сейчас это предложение – самое дорогое на рынке недвижимости Белокурихи.