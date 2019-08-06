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Ярмарка меда открылась в Барнауле

, ИА "Амител"
Она работает ежедневно с 10:00 до 18:00
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

На площади Сахарова в Барнауле начала работу традиционная ярмарка меда. Продукцию представляют более 100 пчеловодов из районов Алтайского края. Торговая площадка будет открыта до конца месяца ежедневно с 10:00 до 18:00, уточняют в мэрии.

14 августа, в День алтайского пчеловода, ярмарка превратится в праздник – фестиваль "Медовый Спас на Алтае" – с песнями, танцами, спортивными и игровыми состязаниями, выставкой-продажей пчелопродукции и изделий народного творчества.

Желающие смогут пройти популярную оздоровительную процедуру – сон на ульях. На площадке установят демонстрационный улей "О жизни пчел". На ярмарке проведут конкурсы "Народное признание" и "Новинка года" – определят лучшую медовую продукцию и пчеловода года. Конкурс по откачке меда выявит профессионалов среди пчеловодов.

В праздничный день "Медовый Спас" в краевой столице посещают более четырех тысяч человек, за день продается около 10 тонн меда.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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