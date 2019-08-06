После сообщений в СМИ о том, что сибиряки проникают на закрытую территорию золоотвала ТЭЦ-5, который за красивый бирюзовый цвет воды прозвали сибирскими Мальдивами, власти Новосибирской области предложили установить там смотровую площадку.

"Люди хотят фотографироваться. Раз народ идет, значит надо организовать площадку или выработать механизм посещения, – цитирует РИА "Новости" начальника департамента информационной политики правительства региона Сергея Нешумова. – Если процесс сложно остановить, его нужно возглавить".

В Сибирской генерирующей компании, на территории которой находится ставший знаменитым золоотвал, ответили, что рассмотрят такую возможность.

Ранее СГК предупреждала жителей Новосибирска о том, что нахождение возле золоотвала может быть опасно для здоровья и жизни, при этом заявляя о безвредности объекта для природы и его соответствии природоохранному законодательству.

Однако широкая огласка дала обратный эффект – о "кусочке рая в Сибири" написало крупнейшее американское издание The New York Times и желающих сделать снимок на фоне "Сибирских Мальдив", как следует из сообщения компании, стало только больше.

В связи с этим СГК усилила охрану золоотвала. С 12 июля на территории функционируют круглосуточные посты охраны.