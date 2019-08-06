Медицинским учреждениям Алтайского края требуются еще 2,5 тысячи врачей, сообщает "Катунь 24".

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, как планируется решать эту проблему. По его словам, один из методов – это профессиональная переподготовка по смежным специальностям. Например, терапевта можно обучить функциональной диагностике и эндокринологии.

Другая мера – это сохранение кадров, особенно старшего поколения. Их отток собираются свести к минимуму за счет снижения нагрузки. В частности, рассматривается возможность переводить их по желанию на менее напряженный труд.

Еще одно направление – вовлечение в профессию молодежи. Сейчас оно реализуется через проект "Будущие кадры здравоохранения". Проект предусматривает вовлечение в сферу медицины добровольцев из школьников и студентов, которые будут помогать врачам и медсестрам.