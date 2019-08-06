Медицинским учреждениям Алтайского края требуются еще 2,5 тысячи врачей, сообщает "Катунь 24".
Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, как планируется решать эту проблему. По его словам, один из методов – это профессиональная переподготовка по смежным специальностям. Например, терапевта можно обучить функциональной диагностике и эндокринологии.
Другая мера – это сохранение кадров, особенно старшего поколения. Их отток собираются свести к минимуму за счет снижения нагрузки. В частности, рассматривается возможность переводить их по желанию на менее напряженный труд.
Еще одно направление – вовлечение в профессию молодежи. Сейчас оно реализуется через проект "Будущие кадры здравоохранения". Проект предусматривает вовлечение в сферу медицины добровольцев из школьников и студентов, которые будут помогать врачам и медсестрам.
Комментарии
До тех пор пока власть не будет замечать реальных низких зарплат мед.работников - нехватка кадров никуда не денется. На бумажке у Томенко зарплата мед.работника 47тыс.рублей, у него все хорошо. Продолжаем наблюдения
Все ушли в бизнес!!!
А о зарплате хлопец почему молчит, сравнил бы ее со своей, например....
Уже который раз одно и тоже!!!
Все ,друзья.Уже поздно.Очень жаль,что все, что создавалось ,безвозвратно(СОВСЕМ) потеряно.Просто будем наблюдать чем все это закончится.
Другая мера – это сохранение кадров, особенно старшего поколения. Их отток собираются снизить за счет снижения нагрузки. - нуну....5 кабинетов терапевтов - из них принимает только один. И то бабуля пенсионер. Каким образом будет снижена нагрузка? Прием пациента длится 2 минуты - потом 20 минут бабушка каракули пишет в куче бумажек. Дооптимизировались уже.
2500 посчитано исходя из нагрузки 1,25 ставки на работника (т.е. как минимум 25% скрыли), министерство здравоохранения АК как вешало лапшу на уши, так и продолжает вешать.
Ну-ну, а при совмещении – это сколько времени должен отработать специалист, ему же бедному поспать будет некогда, с учетом обеда, дороги, домашних дел, да хоть увольняйся блин.
Вы там в министерстве похожу последнего гуся отпустили на волю.