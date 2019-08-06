Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал построить мусоросортировочные комплексы во всех районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующее заявление он сделал во время муниципального форума "Сильный Алтай", который прошел в Турочакском районе.
По его словам, несмотря на то, что регион занимает высокие позиции в экологических рейтингах, наблюдается острая проблема в вопросе утилизации бытовых и производственных отходов. Ее можно решить с помощью возведения мусоросортировочных комплексов, уверен врио главы региона.
"Поэтому в рамках национального проекта "Экология" будут построены девять мусоросортировочных комплексов во всех районах и модернизирован комплекс в Майме, – заверил присутствующих на форуме Хорохордин. – Высокотехнологичный комплекс в Турочаке – в числе первоочередных, он будет построен в ближайшие годы".
Комментарии
Кишка не треснет, как они обещать любят - эти парни из ЕДРА....
И начнут со всей страны сюда к нам на алтай мусор возить......ой не к добру.....
ПРоказуха. Это типа 3 горлышка под разный мусор, а на деле все сваливается в один контейнер, а народ стоит и перебирает мусор, что куда кидать. А народ увлечен и считает что он лично сортирует мусор и не загрязняет природу.
Да, ещё,....хлопчека ещё не выбрали, а ведёт себя как победитель, если всё решено зачем этот фарс с выборами...