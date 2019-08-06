Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал построить мусоросортировочные комплексы во всех районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее заявление он сделал во время муниципального форума "Сильный Алтай", который прошел в Турочакском районе.

По его словам, несмотря на то, что регион занимает высокие позиции в экологических рейтингах, наблюдается острая проблема в вопросе утилизации бытовых и производственных отходов. Ее можно решить с помощью возведения мусоросортировочных комплексов, уверен врио главы региона.

"Поэтому в рамках национального проекта "Экология" будут построены девять мусоросортировочных комплексов во всех районах и модернизирован комплекс в Майме, – заверил присутствующих на форуме Хорохордин. – Высокотехнологичный комплекс в Турочаке – в числе первоочередных, он будет построен в ближайшие годы".