Реализуемый в настоящее время масштабный национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" открывает для бизнесменов, в том числе и в Алтайском крае, новые возможности. Маркетинговые, информационные, образовательные, имущественные формы поддержки бизнеса, многие из которых совершенно бесплатны, доступны сегодня для большинства предпринимателей, однако, к сожалению, далеко не все об этом знают. В эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле побывала Наталья Магель, руководитель Центра предоставления гарантий и заместитель руководителя Фонда развития малого и среднего предпринимательства Алтайского края. Она рассказала о тех возможностях для развития бизнеса, которые дает государство, и в частности о получении финансовых гарантий при оформлении кредита на развитие своего дела.

– Наталья Викторовна, представим такую ситуацию: предприниматель обращается в банк за кредитом на развитие бизнеса. Все коммерческие кредиты, как известно, залоговые. Получается, банк требует заложить какое-то ликвидное имущество. Чаще всего даже у стабильных, преуспевающих компаний этого залогового обеспечения по кредитам не хватает: в 90% случаев, как говорят сами бизнесмены, это тупик. Как на этом этапе обращение в ваш Центр предоставления гарантий может спасти предпринимателя, не дав его планам рухнуть? Может ли Центр помочь все-таки получить этот банковский кредит?

– Вы правильно заметили, что основная часть кредитов, которые выдаются бизнесу, является залоговой, и такая проблема, как нехватка залогового имущества – это действительно не редкость. Очень часто предприниматели сталкиваются с ней, и наша гарантийная форма поддержки как раз и предполагает поддержку предоставлением недостающей части залога в виде финансового поручительства перед банком. То есть, по сути, мы предоставляем банку обязательство выплатить за предпринимателя ту часть кредита, которую он не смог обеспечить своим залогом. Это форма финансовой поддержки – не прямой, но тем не менее денежной.

– Правильно ли я понимаю, что Центр – это некоммерческая организация?

– Да, верно. Мы работаем в составе некоммерческой структуры уже более 10 лет. Определенная коммерческая доля заложена в том, что поручительство наше не бесплатное, но это очень льготные тарифы, и является государственной некоммерческой формой поддержки.

– Давайте тогда сразу про льготные тарифы скажем…

– Это очень важный вопрос, поскольку предприниматель при расчете кредитной нагрузки должен понимать, что и комиссия Фонда существует, но она, по сравнению с процентной ставкой, является гораздо менее затратной для него – от 0,5 до 1% годовых от суммы привлекаемого поручительства.

– Вы сказали, что ваш Фонд работает уже более 10 лет: давайте поподробнее расскажем о его истории. Насколько мне известно, в 2017 году на базе Фонда была создана большая многопрофильная структура – Фонд развития малого и среднего предпринимательства (Фонд МСП), заместителем руководителя которого вы являетесь. Как произошло это объединение и что это дало бизнесу?

– Да, действительно, в 2017 году по решению регионального правительства на базе Алтайского гарантийного фонда был создан Алтайский фонд развития предпринимательства. Вся команда Фонда перешла в новую структуру, и мы открыли дополнительно еще четыре новых направления: это Центр бизнес-инкубирования (имущественная форма поддержки), Центр поддержки предпринимательства (для тех предпринимателей, которые приходят на первоначальных этапах развития бизнеса), Центр инноваций социальной сферы (где обслуживается отдельная категория социально ориентированных предпринимателей) и Центр поддержки экспорта (для тех компаний, которые выходят на внешние рынки сбыта). Это только структура Фонда. Кроме того, в 2017 году также действовал более широкий спектр организаций инфраструктуры, и все они находились на разных адресах, в разных местах, поэтому предприниматель зачастую не знал о возможных мерах поддержки. На сегодняшний день, с созданием Центра "Мой бизнес" на базе нашего Фонда, эта ситуация практически исключена: любой бизнесмен, приходя к нам, получает сервисный подход по любому направлению. Специалист "нащупывает" проблему, подсказывает, дает контакты тех лиц, которые необходимую поддержку окажут. Происходит это как в офлайн-формате (пришел и получил информацию), так и онлайн (у нас есть сайт мойбизнес22.рф – портал всех мер поддержки, которые реализует и Фонд, и все организации инфраструктуры). То есть мы создали сервисный канал, где предприниматель может получить информацию обо всей инфраструктуре поддержки в крае.

– Очень удобно! Давайте сразу назовем адрес, куда можно приходить.

– Находимся мы физически в Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, 1 этаж. Это наш фронт-офис Центра "Мой бизнес". Мойбизнес22.рф – это наш сайт со структурой портала, который переадресует предпринимателей в зависимости от потребности в той или иной услуге.

– Наверняка те компании, которые обращаются к вам за фингарантиями, могут получить весь комплекс услуг. Приведите примеры.

– Наша задача – не просто "наделить" предпринимателя услугой и попрощаться с ним: наша задача – развивать его, сначала давая один вид поддержки, затем – другой, а может, и параллельно несколько. Из недавних примеров могу привести группу молокоперерабатывающих предприятий "Рикон" (сыры "Зимаречье", "Эллазан" и др.), которую мы поддерживаем на протяжении уже восьми лет. Эта компания пришла к нам в период своего становления, и мы помогали ей по привлечению как инвестиционных, так и оборотных кредитов. За время нашего сотрудничества предприятия этой группы компаний заключили под наши гарантии более 10 кредитных договоров, а в прошлом году предприятие обратилось уже в Центр поддержки экспорта, поскольку его продукция вышла и на инорегиональные, и на внешние рынки. С помощью Центра поддержки экспорта директор компании посетил Вьетнам, нашел там партнеров, и сегодня, опять же на базе Центра, проходит процедуру международной сертификации продукции для ее вывода на рынки других стран.

– Но процедура эта недешевая, насколько я знаю…

– Да, это достаточно дорогостоящая услуга, основную часть затрат по которой берет на себя наш Фонд на принципах софинансирования: порядка 20% – затраты компании, а остальную часть от стоимости мы возьмем на себя. В деньгах это экономия в сотни тысяч рублей, что очень выгодно для предпринимателей. Мы эту меру реализуем, делаем это качественно и надеемся, что с нашей поддержкой продукция будет успешно выведена на международный рынок.

– Получается, что в ваш Фонд можно обратиться за разными услугами – не только фингарантию получить, но и другую помощь: и обучение, и помощь в сертификации на экспорт, и помощь в поездках на выставки…

– Да, все верно.

– Насколько я знаю, бизнесмен благодаря Фонду МСП может получить кредит по льготной ставке, которая значительно ниже рыночной. Действительно ли есть такая возможность, каковы ставки для различных сфер бизнеса и может ли Гарантийный фонд выдать такое поручительство?

– Во-первых, залоговые кредиты всегда дешевле, чем беззалоговые, поэтому те займы, которые выдаются под наши гарантии, для предпринимателя изначально стоят чуть дешевле. Кроме того, в России, и на территории края в частности, банки-партнеры реализуют федеральные льготные программы кредитования. Одна из наиболее популярных – программа, которую субсидирует Минэкономразвития, со ставкой 8,5% годовых: по ней может кредитоваться приоритетная категория предприятий, куда попали практически все сферы, кроме торговой. Также у нас реализуется программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, она уже отработала три года и ее результаты очень хорошие: объемы поддержки, которые получили предприниматели Алтайского края, исчисляются в миллиардах рублей. Согласно этой программе, кредиты для приоритетной сферы доступны по ставке 9,6% годовых и 10,6% для остальных категорий, куда попала в основном торговая сфера. Кроме того, наш Фонд неоднократно поддерживал реализацию программы Министерства сельского хозяйства РФ – программы кредитования со ставками от 3 до 5% годовых. И если в прошлом году средняя ставка по рынку по кредитам составляла порядка 13,5% годовых, то те кредиты, которые были выданы под наши поручительства, составили 10,8%. В этом году статистика еще более впечатляющая: средневзвешенная ставка по портфелю выданных под поручительство Алтайского фонда МСП кредитов находится сегодня на уровне 8,3% по тем займам, которые были одобрены в первом полугодии 2019 года, при средней по рынку порядка 11%. Такое существенное снижение радует нас, а предпринимателям позволяет делать кредитные сделки более рентабельными.

– Действительно очень хорошие ставки, даже если сравнить их со ставками для физлиц: у нас даже ипотеку выдают не менее чем под 9%... Получается, что отрасль сельского хозяйства кредитуется под особенно привлекательные проценты – от трех до пяти?

– Да, аграрная отрасль включена во все программы как приоритетная к поддержке. И даже если компания не подходит под все требования программы, то она все равно кредитуется по льготным ставкам – 8,5% и 9,6%. Из недавних примеров могу назвать сельскохозяйственный производственный кооператив "Белокуриха" из Алтайского района, который мы поддержали гарантиями уже во второй раз. В конце зимнего сезона 2018 года в хозяйстве рухнула крыша коровника, и вопрос его реконструкции встал ребром, поэтому было принято решение взять кредит в рамках льготной программы. В прошлом году при поддержке Алтайского фонда МСП предприятие получило крупный заем на модернизацию и реконструкцию коровника. Мы поручились по этой сделке на длительный срок, предоставив поручительство порядка 10 млн рублей, что позволило предприятию построить новый коровник, а в этом году компания повторно привлекла кредит, который наш Фонд также поддержал. Уже реконструируется второй коровник, который к октябрю будет готов.

– Давайте тогда пригласим к вам и другие предприятия края за льготными кредитами?

– Являясь информационным партнером по работе федеральных льготных программ, мы готовы консультировать всех предпринимателей с самого момента обращения, рассказывая, каковы условия кредитования, и далее давая контакты конкретных менеджеров банков, которые уже индивидуально с каждым дорабатывают эту возможность.

– То есть изобретать велосипед не надо: достаточно спросить в Фонде МСП, куда по какой программе можно обратиться?

– Да, достаточно обратиться в наш Фонд, и мы подскажем, в каком банке какая льготная программа реализуется. На федеральные льготные программы кредитования аккредитованы почти все банки, но везде разные условия, в частности, программу Министерства сельского хозяйства РФ реализуют не все из них. Обращайтесь к нам, в Центр предоставления гарантий, наши специалисты ответят на все вопросы и подскажут пути решения проблем.

– Давайте более подробно поговорим про финансовые гарантии. Каков механизм их получения?

– Механизм для предпринимателя достаточно прост: он обращается в банк за кредитом, и если такая проблема, как нехватка залога, обнаруживается, сотрудник банка берет на себя функцию по подготовке пакета документов на оформление поручительства. Клиенту остается только принять решение, по какой программе будет предоставляться поддержка. На оборотные сделки мы поручаемся до 50% от суммы кредита, на инвестиционные – до 70%. В зависимости от отрасли и от цели кредита, сотрудник банка подберет правильный продукт, и далее пакет документов направит вместе с заявкой на поручительство в наш Фонд на рассмотрение, которое происходит в течение трех-пяти рабочих дней. После того как Фонд принимает решение, мы готовы заключать трехсторонний договор, который оформляет сотрудник банка. Клиенты зачастую даже не встречаются с нами, так как весь процесс оформляет банк-кредитор.

– То есть от 50 до 70% залога вы готовы покрыть?

– Да. В одной сделке мы готовы поручиться на сумму до 25 млн рублей, а на одного заемщика либо группу предприятий, связанных с заемщиком, – до 67 млн рублей. То есть одномоментно заемщик может взять инвестиционный кредит и привлечь поручительство Фонда в размере 25 млн рублей, а также дополнительно, например, оформить кредит на финансирование текущей деятельности и оформить поручительство на максимальный лимит – до 50% от суммы кредита. 25 млн руб. на гарантийную сделку – это максимальные рамки, а минимальных нет: наше поручительство может исчисляться от 1 рубля.

– Действительно, не всегда ведь нужны миллионы: есть малый бизнес, которому нужно, например, полмиллиона. Бывают такие истории?

– Такие истории есть, но по статистике целевые кредиты выдаются от 1 миллиона и выше. А нишу кредитов некрупных, а точнее, займов, хорошо замещает Алтайский фонд микрозаймов: с этого года займы до 5 млн рублей у них предлагаются по льготным ставкам.

– Это тоже государственная структура? Это не те "займы до зарплаты", которые предлагают на каждом шагу?

– Нет, это тоже госструктура, и она тоже входит в Центр "Мой бизнес". Это отдельная некоммерческая организация, которая не входит в структуру Фонда, но реализует государственную форму поддержки на льготных принципах: ставки 7,75% – это максимальная ставка, ставка для льготной категории – 5% годовых, и есть предложение с еще более низкой ставкой для определенной категории заемщиков. Более подробно вам расскажут в Центре "Мой бизнес" на ул. Мало-Тобольской, 19.

– А если нужен миллиард – такое бывает?

– Конечно, малый и средний бизнес привлекает и такие кредиты. Особенно активно – строительная сфера: она как раз использует ресурс федеральных льготных программ, предел по которым – миллиард, а для туристической отрасли – 2 миллиарда. То есть по льготным ставкам можно получить колоссальные суммы, однако здесь наше поручительство в размере 25 млн на сделку не спасет – оно "растворится". Но существует механизм согарантии, когда по сделке мы поручаемся на свою часть – до 25 млн руб., а недостающую часть заемщик может через банк получить в Корпорации МСП. АО "Корпорация "МСП" – это федеральная гарантийная структура, куда сотрудник банка параллельно подает пакет на поручительство, а заемщик получает необходимый объем, не замыкаясь рамками своего залога и наших возможностей. Максимальная сумма гарантий может составлять 1 млрд рублей в зависимости от категории заемщика.

– А есть у вас примеры согарантии?

– Да, это, например, компания "Киприно", которая открыла в прошлом году молочный завод по порционированию и фасовке сыра и сливочного масла. Она привлекала кредит в рамках льготной программы, привлекала наше поручительство, и в режиме согарантии с Корпорацией МСП эту инвестиционную сделку – по строительству завода и оснащению его высокотехнологичным оборудованием – мы гарантировали. Предприятие открылось, существенно выросли объемы производства. И это не единичный пример: в отрасли сельского хозяйства мы поддерживали в режиме согарантии ряд предприятий. По прямым сделкам Корпорация работает в очень крупных масштабах, выдавая гарантии на 400-500 млн рублей. В Центре "Мой бизнес" можно получить об этом подробную информацию, а также по телефону нашей горячей линии – 8-800-222-83-22.

– Какие еще алтайские предприятия активно пользуются гарантийными услугами Фонда, и каковы их результаты?

– Таких предприятий много: есть те, кто пришел однажды и повторно, те, кто пришел в третий, и в четвертый, и даже в одиннадцатый раз за поддержкой по различным проектам. И нам отрадно видеть, что показатели у предприятий растут. В этом и смысл поддержки – чтобы бизнес развивался. В качестве хорошего примера могу привести компанию "Конти" – это крупнейший в крае и СФО производитель полипропиленовых мешков коробчатого типа. При поддержке Фонда предприятие привлекало крупный инвестиционный кредит, далее – оборотное финансирование. Компания пять раз оформляла наши поручительства, а последние два раза кредитовалась в рамках льготной федеральной программы. Также яркий пример – ООО "Агрофирма "Сибирская птица". Это птицеводческое хозяйство в поселке Сибирском, недалеко от Барнаула, которое сначала занималось только уткой и решило перейти на круглогодичный цикл выращивания птицы. Наш Фонд поддерживал ее на стадии восстановления на тот момент разрушенного предприятия, далее – частично сопровождал на стадии газификации. На сегодняшний день предприятие обращалось к нам порядка четырех раз, оно имеет замкнутый цикл, круглогодично производит утку, гуся и цыпленка-бройлера (в том числе молодняк птицы на продажу населению), тушки которых в виде замороженных полуфабрикатов реализуют в наших магазинах. Это продукция хорошего качества, которую с удовольствием покупают даже жители Центрального федерального округа.

– То есть, получается, благодаря Фонду мы обеспечены сырами, молоком, сметаной, мясом птицы…

– И не только. Например, качественным оптико-волоконным кабелем. Среди клиентов Фонда – предприятие "Алтайкабель", которое также осуществило крупный инвестиционный проект под наши гарантии и привлекало оборотное финансирование. Это позволило добиться хороших результатов: мощности увеличены, кабель очень конкурентоспособный, что особенно важно в условиях импортозамещения. Активно обращаются к нам и бийские компании: производители снековой продукции "Алтайснэк" и "Ильминакс" получали и финансовую поддержку фонда, и поддержку в плане выезда на международные торговые площадки, участия в бизнес-миссиях. Это примеры комплексной поддержки наших предпринимателей.

– Получается, с помощью Фонда у предпринимателей есть возможность посещать российские и международные выставки, а в рамках бизнес-миссии – предприятия как по России, так и за границей?

– Мы организуем выезды не только в страны дальнего и ближнего зарубежья: хорошие выставки для различных отраслей есть и внутри страны. Так, недавно прошла выставка во Владивостоке, активно предприятия выезжают в Крым, Санкт-Петербург, Москву – география весьма широка. И для предпринимателей это очень удобно – выехать организованной группой, в формате коллективного стенда, так как затраты, по сути, все на Фонде: предпринимателю остается только оплатить проезд и проживание.

– Про туристическую сферу вы говорили, что можно получить кредит до 2 млрд рублей. А пользуется ли туристическая сфера услугами Фонда?

– Пользуется: и Фонд микрозаймов активно работает с предприятиями этого направления, и в нашем Фонде был случай, когда предприниматель из Алтайского района покупал и оборудовал базу отдыха. Начиная с этого года, сумма для туристической отрасли увеличена с 1 млрд до 2 млрд, и хотя я пока не могу назвать примеров, кто брал такие кредиты именно под наши гарантии, но мы видим, что интерес сторонних инвесторов к нашему региону растет, и надеюсь, что сделки будут, в том числе и под наше поручительство.

– А бывало ли такое, что предприниматель, за которого вы поручились, не смог вернуть кредит?

– К сожалению, да. Гарантийный механизм можно сравнить со страховым механизмом: не всегда все идет так, как предприниматель запланировал. В таком случае мы осуществляем в банк выплату на ту часть, которую заемщик не смог оплатить, и на ту долю, на которую мы поручились. Но таких случаев немного – всего четыре выплаты совершил наш Фонд на протяжении 11 лет. Это связано с тем, что Фонд подходит к оценке каждой сделки очень взвешенно, потому что иногда важно не дать предпринимателю войти в сделку, которая для него заранее будет убыточной.

В завершение нашей беседы хочется пожелать, чтобы алтайские предприниматели знали о тех возможностях для развития бизнеса, которые сегодня дает государство, и чтобы активнее использовали этот ресурс, обращаясь к нам.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

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