Колледжу АлтГТУ выделено 135 бюджетных мест. Зачисление в колледж производится по результатам аттестата (без учета результатов ЕГЭ). Документы принимаются до 15 августа 2019 года включительно.

В этом году университетский технологический колледж АлтГТУ ведет прием на обучение по трем новым специальностям среднего профессионального образования: "Технология металлообрабатывающего производства" (25 бюджетных мест), "Технология производства изделий из полимерных композитов" (25 бюджетных мест) и "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей" (20 бюджетных мест).

Эти специальности вошли в список 50 наиболее востребованных и перспективных профессий на рынке труда. Так, технолог металлообрабатывающего производства сможет профессионально реализовать себя на предприятиях машиностроительного, приборостроительного комплекса, в оборонной отрасли и авиастроении. Специалисты этого профиля смогут разрабатывать технологические процессы и управляющие программы к оборудованию с ЧПУ для изготовления деталей различной сложности и точности, в том числе с применением аддитивных технологий, а также осуществлять сборку узлов и изделий.

Выпускники специальности "Технология производства изделий из полимерных композитов" будут готовы к проектированию производства и технологической оснастки производства изделий из полимерных композитов; обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования и технологической оснастки; ведению технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; планированию и организации производственной деятельности.

Профессиональная деятельность выпускника специальности "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей" заключается в организации процессов и выполнении диагностирования, обслуживания и ремонта автомобилей различной специализации. Выпускники ориентированы на работу на станциях технического обслуживания, в дилерских технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях.

Как и в прошлые годы, колледж АлтГТУ продолжает осуществлять набор на такие специальности среднего профессионального образования, как "Экономика и бухгалтерский учет", "Право и организация социального обеспечения", "Информационные системы", "Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов", "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования".

Добавим, выпускники колледжа смогут продолжить обучение в вузе по ускоренным программам и получить высшее образование в АлтГТУ.

Телефоны приемной комиссии: 8 (3852) 29-07-29, 29-07-25.