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Тюрьма напротив дома: алтайский ФСИН о поправках отбывать срок в родном регионе

, ИА "Амител"
13 обращений "посадить" ближе к дому поступило от родственников осужденных в 2019 году
Правительство одобрило поправки в УИК об отбытии наказания возле дома / Фото: rd2d.com/author/monk

Правительство одобрило поправки в УИК об отбытии наказания возле дома / Фото: rd2d.com/author/monk

Новые поправки в уголовно-исполнительный кодекс дают право осужденному отбывать наказание в субъекте постоянного проживания. Документ об этом был принят правительством РФ в конце июля по инициативе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Рассмотрению этого вопроса предшествовало несколько положительных решений ЕСПЧ в пользу родственников, которые указывали суду, что их близких отсылают за тысячи километров и заключенных сложно навещать. Как далеко от своего дома находятся осужденные Алтайского края и что изменит новый закон, порталу Amic.ru рассказал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Алтайскому краю Дмитрий Гладунов.

Ближе некуда

В крае находится 14 исправительных учреждений. Каждая колония предназначена для конкретной категории преступников: попавших в места лишения свободы впервые или уже опытных преступников, тех, кому дорога в колонию-поселение или в тюрьму строгого режима. Дублирующих колоний (одинаковых по условиям содержания и категории заключенных) у нас нет, и это значит, что каждая из них – единственная удовлетворяющая условиям приговора. Например, осужденный к лишению свободы впервые ("первоход", как говорят на зоне), которого направили к отбытию наказания в условиях общего режима содержания, обязательно попадет в рубцовскую исправительную колонию (ИК-5). Получается, что перевести его в родной город, например, в Барнаул, не смогут, так как колонии общего режима там нет.

"Мы сами поправки еще не видели, но по этому вопросу уже была норма в УИК (уголовно-исполнительный кодекс), где прописано, что заключенные отбывают наказания в пределах территории субъекта. Указывается два случая этапирования в другой регион: это лица экстремистской направленности и случаи, когда местные учреждения переполнены", – объясняет Дмитрий Гладунов.

В 2018 году в ИК-10 Рубцовска свободных мест для осужденных впервые и получивших за это строгий режим не было, поэтому заключенных этапировали в соседние регионы. Сейчас в ведомстве говорят, что проблема с отсутствием свободных камер решена, но вопрос, как организовать перевоспитание "поближе к дому", остается открытым.

"Родственники, которые обращаются с просьбой вернуть осужденного обратно в регион его постоянного места жительства, – это, как правило, близкие экстремистов (лиц, осужденных за преступления, связанные с идеологией и пропагандой терроризма, – прим. ред.), отправленных за тысячи километров с территорий Северного Кавказа в Алтайский край. В жалобах они пишут, что сложно доставлять передачки и посылки доходят долго. Всего в этом году поступило 13 жалоб от родственников о переводе своих близких", – отмечает представитель регионального ФСИН. Все обращения направлены для рассмотрения в вышестоящий ФСИН России.

При этом алтайские осужденные отбывают наказание в своем субъекте, но не всегда в том городе, где жили до заключения. Поэтому к кардинальным изменениям в распределении местных преступников по тюрьмам поправки не приведут. Осужденные, по словам ведомства, и так остаются "дома".

Воплотить в жизнь

Реализация поправок вызывает много вопросов. Количество мест в учреждениях могут увеличить, чтобы преступники оказались в родном регионе, но тогда возрастет нагрузка на саму колонию, говорит Дмитрий Гладунов. Придется расширять площади учреждений, так как на каждого заключенного положен свой "квадрат" (в СИЗО – четыре квадратных метра на человека, в исправительных колониях – в зависимости от вида учреждения, но не менее двух квадратных метров, – прим. ред.).

Второй вариант освободить места для желающих "сидеть" недалеко дома – чаще использовать условно-досрочное освобождение, но в данном направлении работа ведется уже давно, отмечает Гладунов.

"Если человек себя хорошо зарекомендовал, мы никому не препятствуем и даем соответствующие характеристики. За первую половину 2019 года по УДО ушло порядка 870 человек", – приводит статистику сотрудник ФСИН.

Если говорить о женщинах и подростках, то за исключением колонии-поселения, учреждений для изоляции женщин в крае всего два, и выбирать там тоже не приходится. Одна колония в Шипуново – предназначена для привлекаемых впервые, другая – в Новоалтайске, туда отправляют рецидивистов. А подростковых воспитательных колоний в Алтайском крае вообще нет. Хотя именно детям важно чаще видеться с родителями, чем другим осужденным. После оглашения приговора мальчики попадают в Новосибирск, а девочки – в Томск: ближе к дому просто некуда.

Остаться в Барнауле

Есть единственный вариант остаться в Барнауле, действует он только для "новичков", – это попасть в специальный отряд СИЗО "для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию". Гладунов говорит, что сейчас свободных мест там нет, и чтобы попасть в изолятор, надо соответствовать следующим требованиям: иметь крепкое здоровье, желание работать и, конечно, отбывать наказание впервые – первый реальный срок, рецидивистов не берут. На сегодняшний день около 90 осужденных трудятся в учреждении и отбывают наказание в краевой столице. За свою работу (наведение порядка на территории изолятора, помощь на кухне) осужденные получают зарплату в размере МРОТ, при этом живут в общежитии.

За некоторым исключением все осужденные в Алтайском крае остаются в пределах региона, подчеркивают в ведомстве. Поэтому к радикальным изменениям поправки не приведут. За тысячи километров содержатся те, кто осужден по статьям за экстремизм или способен оказывать негативное влияние на других заключенных. С новыми поправками эти категории заключенных получат право вернуться для отбытия наказания к себе на родину. Но о том, как в свои регионы будут возвращаться подростки, чтобы чаще видеться с родителями во время срока заключения, в новом законе не сказано. Для этого придется построить воспитательные колонии в каждом субъекте.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Комментарии

6.08.2019 12:55
- гость -

Еще один тупой закон

0  1
6.08.2019 12:58
Валерий

А на танцполе нет свободных мест. Почему пацанов служить в армию отправляют далеко, а зэков ближе

0  1
6.08.2019 13:03
- гость -

Арестанта расстояние красит

0  1
6.08.2019 13:13
- гость -

Сидеть в хозбанде, лучше на лагерь уехать

0  1
6.08.2019 13:40
Медведь-шатун

Братва у власти....и библиотеки, церкви, спортзалы, можно лохов окучивать на воле и в санаторий....

0  0
6.08.2019 13:47
Юра

Подумайте о близких матерях женах детях они получают возможность видится чаще и не тратить здоровья и деньги на проезд в ИК за пределами края

0  0
6.08.2019 14:00
Валерий

Но в статье 73 и так говорилось, что зэки сидят в регионе. А здесь начали говорить о тех|, кто далеко, а это непростые ребята. Их же не просто так далеко отправили

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