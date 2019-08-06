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Новости

Кедры и ели высадят на месте незаконных рубок в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За саженцами будут ухаживать в том числе и школьники
Фото: из архива Amic.ru

Фото: из архива Amic.ru

Минприроды Алтайского края приняло решение высадить на месте сплошных санитарных рубок в окрестностях поселка Черепановский ели и кедры.

Ранее прокуратура выяснила, что деревья спиливали без разрешительной документации, а местное лесничество не предприняло никаких мер, чтобы это прекратить.

В ходе проверки установлено, что рубка велась в том числе в водоохранной зоне реки Корболихи. Размер ущерба превысил 9,5 млн рублей, подсчитали правоохранители.

По результатам мероприятия, полицейские возбудили два уголовных дела по статьям "Кража" и "Присвоение или растрата".

Как сообщили Amic.ru в пресс-службе регионального отделения ОНФ, предложение высадить кедры на этом месте было озвучено именно представителями общественной организации.

"Учитывая, что региональное Минприроды пообещало предоставить привитые саженцы, высаженные кедры могут начать плодоносить уже через 10-15 лет, из появившихся кедровых орехов смогут прорасти и новые деревья", – выразил уверенность модератор тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексей Грибков.

По его словам, опыт организации кедровиков рядом с селами уже давно практикуется в Томской области, и легко может быть применен в Змеиногорском районе. Нужен только своевременный уход. Его пообещали обеспечить учителя местной школы, которые намерены создать школьное лесничество.

"Мы договорились о том, что сотрудники Горно-Колыванского лесничества возьмут шефство над школьным лесничеством, а эксперты ОНФ и специалисты общественного проекта "Усынови заказник" окажут им методическую и практическую помощь", – уточнил Грибков.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.08.2019 11:49
гость

кто-то хапнул миллионы а школьники теперь будут восстанавливать

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6.08.2019 12:06
гость

Виновные должны надеть спортивные полосатые костюмы и работать над восстановлением!

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