СК возбудил дело по факту травмы ребенка на аттракционе в Горном Алтае

Следственные органы возбудили уголовное дело после серьезной травмы, которую получила 11-летняя девочка при падении с аттракциона, сообщает СУ СКР по Республике Алтай. Инцидент произошел 1 июня текущего года.

У школьницы двойной перелом предплечья. Как установлено следствием, это случилось по вине оператора аттракциона, который не проинструктировал ребенка о правилах безопасности.

Работника подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.