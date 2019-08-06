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Без пафоса, но продвинутые: какие смартфоны покупают жители Алтайского края

, ИА "Амител"
Какие модели гаджетов популярны у жителей нашего региона и почему: статистика от МТС
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Проанализировав покупательские предпочтения жителей Алтайского края за первые шесть месяцев 2019 года, аналитики компании МТС выяснили, что Барнаул вошел в топ сибирских городов, где предпочитают покупать дорогие смартфоны. Лидерами стали гаджеты трех брендов – Honor, Samsung и Apple*.

В первом полугодии жители столицы Алтайского края готовы были выложить за новый смартфон в среднем 15 136 рублей, что выше, чем у миллионника-Омска (14 985 руб.) и лишь немногим уступает таким крупным сибирским городам, как Новосибирск и Красноярск, где выбирают модели в среднем за 16 533 и 15 949 рублей соответственно. К слову, самый низкий средний чек на смартфоны в Сибири зафиксирован в Республике Алтай – 11 137 рублей. Для сравнения: москвичи отдают за новый смартфон в среднем 19 684 рубля.

Самыми популярными моделями среди барнаульцев стали Honor 7A, Honor 8Х и Honor 10Lite*. Выбор в пользу таких устройств обусловлен тем, что их технические характеристики не уступают флагманским моделям ведущих производителей.

В отличие от Барнаула, жители края демонстрируют растущий интерес и к гаджетам средней ценовой категории: по итогам шести месяцев 2019 года, самую большую динамику продемонстрировали гаджеты стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, продажи которых за год выросли на 16%. На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi*.

Другой тренд розничного рынка – люди реже стали покупать смартфоны дороже 30 тысяч рублей. По мнению экспертов МТС, причина в том, что сейчас многие стали пользоваться смартфонами дольше обычного срока (до полутора-двух лет), а новые модели не дают принципиального повышения уровня комфорта при использовании стандартного набора сервисов и приложений (мессенджеры, поисковые системы, карты, видеоплатформы и др.).

"С каждым годом гаджеты среднего ценового сегмента становятся функциональнее, – отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин. – Теперь они получили сканеры отпечатков пальцев, в том числе встроенные в экран, мощные аккумуляторы и тройные камеры. Год назад такие технологии применялись только в премиальных смартфонах от 50 тысяч рублей, поэтому все чаще жители нашего края покупают недорогие и продвинутые модели. А мы развиваем сеть LTE* и делаем доступнее не только скоростной мобильный интернет, но и гаджеты для покупателей, предлагая новые скидки, расширяя условия подписки и улучшая трейд-ин".

*Онэр, Самсунг, Эппл, Оэр 7А, 8Икс, 10 Лайт, Хуавей, Ксиаоми, ЛТИ – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.08.2019 13:59
- гость -

в сортах хоноров не разбираюсь

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