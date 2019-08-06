Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов через Ротенбергов

Президент Владимир Путин разрешил Министерству обороны и Росгвардии продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов, в случае если покупателем будет определенная компания, пишет РБК со ссылкой на указ президента от 2 августа 2019 года.
Проект президентского указа, предоставляющего Минобороны право реализовать лом черных и цветных металлов по рыночной стоимости без проведения торгов компании "ТрансЛом", которую связывают с бизнес-интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов, появился еще в 2017 году. Тогда же Сергей Шойгу обратился к Путину с просьбой предоставить компании приоритетное право на приобретение лома. А год спустя похожее обращение направил и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.
Как пишет издание, указанная компания – бывшая структура РЖД, которая с 2016 года принадлежит Алексею Золотареву, бывшему партнеру помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. С тех пор выручка компании выросла вдвое и по итогам 2018 года превысила 27 млрд руб., а чистая прибыль – 1,4 млрд руб.
Источники издания на рынке заготовки лома подтверждают связь компании с бизнес-интересами Ротенбергов.
После того как в 2018 году "ТрансЛом" выиграл все аукционы Минобороны по продаже лома, участники рынка пожаловались в Федеральную антимонопольную службу.
Ведомство установило, что Минобороны намеренно укрупняло лоты на торгах. Так, в состав одного из них был включен лом, находящийся на территории сразу нескольких регионов. В июле 2019 года ФАС признала ведомство нарушителем закона о конкуренции.
Компания, которая ранее жаловалась в ФАС, готовится обжаловать президентский указ в Верховном суде, сообщил изданию ее представитель.
В начале этого года Аркадий Ротенберг получит 46 млн рублей на борьбу с коррупцией.
В ноябре прошлого года Роману Ротенбергу, Алишеру Усманову и его супруге раздали госнаграды в Кремле.
Комментарии
Уже даже не скрывают. Дедушка Ленин и дедушка Сталин - восстаньте уже. Нет больше сил терпеть
А какого солнцеликий лезет в рыночные отношения....
Судья не может отменить указ - ибо лишится должности, т.к. не является самостоятельной ветвью власти!!!
Очередно плевок в лицо каждому российскому гражданину.
И после этого он по-прежнему нравится 55% населения (если верить всяким "левадам" и оВЦЕОМам)...
все это от уверованности в безнаказанности