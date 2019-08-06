Запрет алкоголя россиянам до 21 года раскритиковало Минэкономразвития

Законопроект о запрете продажи алкогольной продукции лицам не достигшим возраста 21 года, подготовленный Минздравом, раскритиковало Минэкономразвития, пишет "Коммерсантъ".

Запрет касается алкоголя с содержанием этилового спирта от 16,5%. В ведомстве считают, что в этом случае усложнится работа магазинов, поскольку без специального программного обеспечения, позволяющего "считать" крепость напитка на кассе, сотрудникам придется изучать этикетку и сопоставлять данные с возрастом покупателя.

"Такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести с одной стороны к росту ошибок продавцов, с другой – к снижению скорости кассового обслуживания покупателей", – сказано в отзыве на законопроект, опубликованный на федеральном портале нормативных правовых актов.

Также в министерстве появились вопросы к уровню содержания этилового спирта. "Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу, окончательное формирование которого, согласно сводному отчету, происходит к 21 году, в отличие от потребления пунша крепостью 20%", – отмечается в отзыве.

В Минэкономразвития уверены, что у предлагаемых законопроектом ограничений могут быть негативные последствия, поскольку это может способствовать росту уровня нелегальных продаж и увеличению теневого рынка алкогольной продукции.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко решил подать в суд на чиновников Минпромторга, решивших не считать пиво алкоголем.