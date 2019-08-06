Большинство россиян уверены, что принимаемые меры не решают экологических проблем

Более 80% опрошенных россиян уверены, что принимаемые в настоящее время меры не позволяют решить экологические проблемы в их регионе, сообщает Счетная палата России.
В конце июня Счетная палата запустила горячую линию по проблемам экологии. Цель проекта – услышать мнение проживающих в той или иной местности людей о состоянии окружающей среды. Это необходимо для формирования объективной картины при осуществлении мониторинга национального проекта "Экология". Горячая линия будет работать до конца лета.
Половина прошедших анкетирование ранее обращались по обозначенным проблемам в другие государственные органы, однако в 56% случаях их заявления были проигнорированы. 82% респондентов указали, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с экологической ситуацией.
Анализ ответов показал следующую картину:
- 18% опрошенных считают основной экологической проблемой своего региона загрязнение атмосферного воздуха;
- 13,9% – наличие свалок;
- 12,8% – загрязнение водоемов;
- 11% – отсутствие раздельного сбора мусора;
- 9,7% – близкое расположение полигонов к жилому сектору;
- 8,9% – обезлесивание;
- 7,1% – строительство новых объектов переработки и размещения отходов;
- 5,6% – несвоевременный вывоз мусора из жилого сектора;
- 5,3% – деградация почв;
- 5,1% – состояние особо охраняемых природных территорий.
Ранее стало известно, что Россия потратит 455 млн рублей на борьбу с мусором в Сьерра-Леоне.
Комментарии
Я бы сказал все это про все меры котовые принимает провительство не только про экологию, КПД 0,01....
С себя надо начинать, а не на опросы отвечать. Идут по дороге лень бумажку до мусорки донести, а потом в опросах говорят что регион грязный
Законы принимаемые сегодня на 70-80% заточены под зарабатывание денег или заставить вас перейти на коммерческую сторону решения проблемы!!! Т.е. законодательно продумано все чтобы вы от государственной помощи отказались. Если есть проблема с исполнением гос услуги - ищи выгодоприобретателя, патриотизм наше все, но за гос счет кому то! Это и касается подключения к газу и доступное жилье молодой семье, и вот страховать жилье от ЧС теперь заставят. Только вот страховые никому не заплатят все деньги, а соберут все до копеечки!