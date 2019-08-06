Большинство россиян уверены, что принимаемые меры не решают экологических проблем

Более 80% опрошенных россиян уверены, что принимаемые в настоящее время меры не позволяют решить экологические проблемы в их регионе, сообщает Счетная палата России.

В конце июня Счетная палата запустила горячую линию по проблемам экологии. Цель проекта – услышать мнение проживающих в той или иной местности людей о состоянии окружающей среды. Это необходимо для формирования объективной картины при осуществлении мониторинга национального проекта "Экология". Горячая линия будет работать до конца лета.

Половина прошедших анкетирование ранее обращались по обозначенным проблемам в другие государственные органы, однако в 56% случаях их заявления были проигнорированы. 82% респондентов указали, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с экологической ситуацией.

Анализ ответов показал следующую картину:

18% опрошенных считают основной экологической проблемой своего региона загрязнение атмосферного воздуха;

13,9% – наличие свалок;

12,8% – загрязнение водоемов;

11% – отсутствие раздельного сбора мусора;

9,7% – близкое расположение полигонов к жилому сектору;

8,9% – обезлесивание;

7,1% – строительство новых объектов переработки и размещения отходов;

5,6% – несвоевременный вывоз мусора из жилого сектора;

5,3% – деградация почв;

5,1% – состояние особо охраняемых природных территорий.

Ранее стало известно, что Россия потратит 455 млн рублей на борьбу с мусором в Сьерра-Леоне.