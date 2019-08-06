Труба в Барнауле стала и источником водоснабжения, и мостом через реку

В июле прошлого года местные жители просили восстановить мост / Фото: кадр из видео / Александр Лебедев

Жители Барнаула вновь жалуются на "мост" через Пивоварку, представляющий собой трубу, по которой течет питьевая вода, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Автор видео показал состояние моста через Пивоварку в районе улицы Новороссийской. По его словам, мост смыло пару месяцев назад, и осталась только труба, по которой подается питьевая вода в дома, а также кучи мусора вокруг.

Стоит отметить, что в июле прошлого года местные жители просили восстановить мост через реку в районе Зеркальной фабрики, который рухнул еще в начале мая – его размыло талыми водами.

Людям приходилось осторожно пробираться по узким, протоптанным поверх оголившихся железобетонных труб, дорожкам.

Поначалу место обрушения было огорожено, стояли предупреждающие знаки, однако со временем пропали и они. Сам мост в то время был похож на "игру на выживание".

В конце лета прошлого года его восстановили с помощью строительного мусора.

Местные жители оказались недовольны. По их мнению, они получили "мусорную плотину" вместо обещанного сооружения.

Этой весной "мусорную плотину" размыло и, как выясняется, осталась одна труба.