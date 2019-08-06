Фото и видео, на которых видно несколько собак, занявших детскую площадку в барнаульском поселке Восточном, опубликованы в паблике Barnaul 22.
"И это центр, а то, что творится в частном секторе, не снимешь на камеру, потому что отбиваешься от непрошеных гостей", – написал горожанин.
Напомним, что городская администрация заключила контракт на отлов бродячих животных с приютом "Ласка". Чтобы оставить заявку, нужно позвонить по тел. 8 (3852) 57-35-57, 8-913-097-1708, 8-903-948-3603, 8-903-948-1527.
О месте обитания безнадзорных животных также можно сообщить в городскую администрацию. Звонки принимает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (тел. 8-3852-37-16-20). Ведомство передаст заявку подрядчику и проконтролирует ее исполнение.
Комментарии
Да видно же что блоховозики поголовно больные. Рекомендовано срочное лечение от туберкулеза
Подкинули мужу на работу три щенка, возможно помесь овчарки с дворняжками. Позвонила я в Ласку, заберите, пристройте куда-нибудь, мы бы их сами Вам привезли. В ответ - мы этим не занимаемся, они нам не нужны!
Ласка не принимает всех ненужных животных, и не обязана.
6.08.2019 13:44
- гость -
Ласка не принимает всех ненужных животных, и не обязана. - а нахрена она нужна - бюджет пилить
Я как житель частного сектора скажу следующее, если собака на улице или их несколько подают в такой манере голос на человека мимо проходящего, я не задумываюсь достаю воздушку и начинаю шмалять их. Что касается этих звонков и писем, я это прошел и понимаю что это канитель очень долгая и я не могу позволить себе ждать каких то сотрудников из какой нибудь Ласки, когда мои дети ходят по улицам.