Фото и видео, на которых видно несколько собак, занявших детскую площадку в барнаульском поселке Восточном, опубликованы в паблике Barnaul 22.

"И это центр, а то, что творится в частном секторе, не снимешь на камеру, потому что отбиваешься от непрошеных гостей", – написал горожанин.

Напомним, что городская администрация заключила контракт на отлов бродячих животных с приютом "Ласка". Чтобы оставить заявку, нужно позвонить по тел. 8 (3852) 57-35-57, 8-913-097-1708, 8-903-948-3603, 8-903-948-1527.

О месте обитания безнадзорных животных также можно сообщить в городскую администрацию. Звонки принимает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (тел. 8-3852-37-16-20). Ведомство передаст заявку подрядчику и проконтролирует ее исполнение.