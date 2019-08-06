Кран Liebherr загорелся на трассе Белоярск – Заринск в Алтайском крае вечером 5 августа, сообщили корреспонденту Amic.ru в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила в 20:07. На тушение направили три автоцистерны. К моменту их прибытия огонь охватил уже практически весь кран на площади 63 кв. метра.

Потушить пламя удалось в 20:41. Техника сильно повреждена огнем. К счастью, никто не пострадал. Водитель успел вовремя покинуть кабину.

Предварительной причиной пожара называют неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Точную причину установят по итогам пожарно-технической экспертизы.