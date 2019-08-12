"Арендовать или купить?" – этот вопрос в преддверии нового учебного года настолько остро встает перед родителями новоиспеченных студентов, что его впору сравнить с гамлетовскими терзаниями. Конечно, существуют еще и общежития, однако особым комфортом и благополучием они, как известно, не отличаются: именно поэтому многие их "отметают" сразу. Так что же выбрать для своего взрослого ребенка – арендованную квартиру или собственную? В плюсах и минусах каждого из вариантов разбираемся вместе с порталом Amic.ru.

АРЕНДА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Не секрет, что покупка квартиры – весьма дорогостоящее удовольствие, поэтому многие родители из финансовых соображений предпочитают арендовать жилье для своих детей. Однако при современных ценах на аренду, когда квартира в среднем обходится около 15 000 рублей в месяц, что практически равно платежу по ипотеке, существенной экономии не получается. Также желающих снять квартиру могут подстерегать и другие проблемы. Среди них:

Трудности с поиском. Если поиск квартиры не начать заранее, то в августе или сентябре нужно быть готовыми к тому, что в связи с высоким спросом очередь на осмотр квартир возрастает, поэтому понравившийся вариант могут забронировать до вас. Если вы готовы потратить много времени на поиск, в помощь – соцсети, сайты типа "Авито" или "Циан". Риелтор найдет квартиру быстрее, однако возьмет за это внушительную комиссию.

Если поиск квартиры не начать заранее, то в августе или сентябре нужно быть готовыми к тому, что в связи с высоким спросом очередь на осмотр квартир возрастает, поэтому понравившийся вариант могут забронировать до вас. Если вы готовы потратить много времени на поиск, в помощь – соцсети, сайты типа "Авито" или "Циан". Риелтор найдет квартиру быстрее, однако возьмет за это внушительную комиссию. Скрытые "сюрпризы". Съемная квартира в любой момент может преподнести неприятный сюрприз в виде текущих труб, холодного пола зимой или нетрезвых соседей. Также, если снимать жилье официально, с заключением договора, обязательно стоит проверить все документы на недвижимость и получить письменное согласие на сдачу всех собственников квартиры.

Съемная квартира в любой момент может преподнести неприятный сюрприз в виде текущих труб, холодного пола зимой или нетрезвых соседей. Также, если снимать жилье официально, с заключением договора, обязательно стоит проверить все документы на недвижимость и получить письменное согласие на сдачу всех собственников квартиры. Возможность быть выселенным в любой момент. К сожалению, хозяин квартиры волен в любой момент расторгнуть договор, если решит продать квартиру, а вам и вашему ребенку придется в экстренном порядке искать новый вариант.

ПОКУПКА: ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ

Собственное жилье – бесспорно, отличный вариант для студента: здесь он, в отличие от общежития, не будет отвлекаться от учебы, а также ежемесячно выбрасывать деньги на ветер, оплачивая аренду какому-то "дяде". Кроме того, в своей квартире он может обустроить все по своему вкусу и чувствовать себя свободным, независимым и защищенным.

"А как же денежный вопрос?" – спросите вы. Даже если необходимой суммы на покупку квартиры у вас нет, вам в помощь – современные ипотечные кредиты с низкой годовой ставкой 9-10%, ежемесячные платежи по которым сравнимы с платежами за аренду. Выгода очевидна: через 10-15 лет у вашего ребенка будет собственное жилье, бремя выплат за которое он со временем может взять на себя, устроившись на работу после окончания вуза.

Кроме того, недвижимость с годами только растет в цене – поэтому, даже если после окончания учебы ваш ребенок не захочет жить в этой квартире, ее можно сдать в аренду или продать.

ЖК PLAZA: ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА С РЕМОНТОМ И РЯДОМ С ВУЗАМИ

Итак, вы решили купить ребенку собственную квартиру в Барнауле. Что стоит учесть при ее выборе?

Чтобы максимально облегчить жизнь вашего студента, выбирайте квартиру неподалеку от вузов, которые, как правило, сконцентрированы в центре города. Лучше, если это будет новостройка: жить в такой квартире приятнее, а о старых трубах, грязных подъездах и сломанных лифтах не нужно будет беспокоиться. Кроме того, такое жилье в будущем проще продать.

Комфортные и современные квартиры, оптимальные для студентов, предлагает недавно построенный жилой комплекс PLAZA, расположенный в самом центре Барнаула, по ул. Никитина, 107. В шаговой доступности от жилого комплекса не только ведущие вузы края (АГУ, АлтГТУ, АГМУ, АлтГПУ, АГАУ), но и такие знаковые для города и популярные среди молодежи места, как барнаульский Арбат, городская набережная, Нагорный парк. Неподалеку торговые и фитнес-центры, кинотеатры, кофейни, клубы, кафе. В таком районе вашему ребенку точно будет некогда скучать, а студенческие годы оставят самые яркие воспоминания.

Представители юного поколения непременно оценят броский, стильный и смелый дизайн жилого комплекса, а также современные планировки квартир, из окон которых открывается потрясающий вид на мост и Нагорный парк. В ЖК PLAZA есть уютные студии, классические "однушки" и двухкомнатные квартиры, а также более просторные варианты – и все это по очень доступной для центра города цене: к примеру, квартиру площадью 42 кв.м можно приобрести всего за 2 300 020 рублей. Имеется возможность приобретения жилья через ипотеку на выгодных условиях, а также с привлечением материнского капитала.

Как и положено современному жилому комплексу, PLAZA отличается развитой инфраструктурой, где все необходимое – от магазинов и бытовых услуг до фитнес-центра – всегда под рукой, что для студентов особенно актуально. А благоустроенная дворовая территория и теплая двухуровневая парковка с двумя раздельными въездами, рассчитанная на 96 парковочных мест, делают проживание здесь особенно комфортным.

В настоящее время выбор квартир в ЖК PLAZA не очень велик, так как большая их часть в доме уже реализована. Однако именно сейчас есть шанс приобрести здесь жилье на особенно выгодных условиях: только до 31 августа 2019 года действует акция "Ремонт от застройщика в подарок", согласно условиям которой, каждый, кто приобретает квартиру в этот период, получает бонусом ее ремонт "под ключ" от застройщика. Подробности – по телефону: 8 (3852) 252-337. Это отличная возможность купить квартиру для своего ребенка-студента в самом центре города, сэкономив несколько сотен тысяч на ее отделке!

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

Сайт