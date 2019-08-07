Первая годовщина со дня смерти экс-губернатора Михаила Евдокимова: архивные фото

Фото: Amic.ru

7 августа 2005 года народный артист России и бывший губернатор края Михаил Евдокимов трагически погиб в автокатастрофе. Вместе со своей женой в сопровождении водителя и охранника он направлялся в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия космонавта Германа Титова. Выходя на обгон губернаторский "Мерседес" на высокой скорости вылетел в кювет, врезался в землю, затем в дерево. Супруга Евдокимова, Галина Николаевна, получила тяжелые травмы. Водитель губернатора и охранник погибли вместе с Михаилом Евдокимовым.

На месте гибели была построена часовня, которую освятили в день памяти через год после катастрофы. Также в этот день в родном селе Михаила Евдокимова – Верх-Обском – состоялось открытие мемориальной доски. Она была установлена на фасаде школы, где учился известный артист и экс-губернатор края.