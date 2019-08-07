Где лучше жить в обновленном центре Барнаула

Строить современные жилые комплексы на месте частного сектора и ветхого жилья – одно из главных направлений развития Барнаула согласно проекту нового генплана краевой столицы. Готовы ли к этому застройщики?

Новый генеральный план Барнаула будет принят уже в августе 2019 года. После этого город сможет развиваться и застраиваться не хаотично, а согласно актуальной стратегии. Известно, что реновация центра города, а именно частного сектора и участков с ветхим и аварийным жильем, стала частью этой стратегии.

Что происходит с развитием центра города сейчас? Отдельные девелоперы ведут точечное освоение территорий, где уже есть многоэтажная застройка. С точки зрения месторасположения и транспортной доступности такие жилые комплексы, безусловно, привлекательны. Но с наличием хорошего двора, парковки, мест в школах и детских садах ситуация не столь радужная.

Активно отдельные застройщики осваивают и малоэтажную часть города, где располагается частный сектор и обреченный на разрушение старый фонд. В центре Барнаула это, в первую очередь, участки на улицах Папанинцев, Ядринцева и других. Эксперты считают, что именно за счет этих территорий и будет развиваться столица Алтайского края. "Город должен быть компактным", – говорят специалисты. Как заявил заместитель мэра Барнаула по строительству и земельным отношениям Сергей Демин на круглом столе Союза риелторов Барнаула, необходимо, чтобы застройка шла не хаотично. Тогда будет хватать дворов, парковок и всего необходимого.

Впрочем, реновация включает в себя не только застройку как таковую, которая уже ведется. Нужно обращать внимание и на наличие инфраструктуры – обновляется ли она. Например, на улице Челюскинцев было уложено новое дорожное полотно, после чего вырос спрос на жилье в этом микрорайоне.

Фото из архива ЖК "Новый квартал"

Сейчас на пересечении Папанинцев и Челюскинцев строится ЖК "Новый квартал". Застройщик – компания "Мой дом" – одним из первых включился в процесс реновации и комплексного освоения малоэтажного центра Барнаула. Комплекс представляет собой два 18-этажных дома с закрытым двором. Проект реализуется по концепции "Двор для людей – среда для жизни". Появление дворов, где семья может отдохнуть, погулять с ребенком и провести время – один из важных факторов развития центра при учете того, что не все жилые комплексы могут это предложить.

Фото из архива ЖК "Новый квартал"

По мнению экспертов, в ближайшие 10 лет в малоэтажном центре Барнаула, западнее Красноармейского проспекта, будет строиться не менее 30% от всего объема жилья в городе. Здесь расположены передовые школы и детские сады, театры и музеи, парки и скверы, набережная Оби. Выезд из города тоже находится в непосредственной близости. Поэтому район представляется крайне перспективным.