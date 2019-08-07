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Пять человек поборются за одно место депутата в Барнаульской гордуме

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Остальные четыре претендента не прошли регистрацию
Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Пять из девяти кандидатов на одно место депутата Барнаульской городской думы прошли последний этап для участия в выборах – регистрацию в избирательной комиссии. Это представители "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России". Кандидаты от "Партии Роста" и "Партии малого бизнеса", а также два самовыдвиженца не прошли "муниципальный фильтр". Подробности порталу Amic.ru рассказал глава городского избиркома Виталий Замаруев.

Итак, официально на выборы зарегистрированы пятеро, именно в таком порядке их имена будут в бюллетенях для голосования:

  1. Арцибашев Антон (КПРФ);
  2. Кайдаш Петр (ЛДПР);
  3. Лютов Степан ("Справедливая Россия");
  4. Нифонтов Иван ("Единая Россия");
  5. Ткаченко Андрей ("Яблоко").

Как видим, все кандидаты от партий, которые освобождены от сбора подписей жителей для регистрации. Остальным четверым выдвинутым кандидатам пришлось эти подписи собирать. И ни один из них не смог пройти так называемый муниципальный фильтр.

Из не прошедших:

  • Андрей Крылов от "Партии Роста", тот самый кандидат в губернаторы Алтайского края на выборах в сентябре 2018 года. По словам Виталия Замаруева, он предоставил в избирком 132 подписи, из них 64 признаны недействительными. Для регистрации кандидатам требовалось 120 подписей. Так что он получил отказ.
  • То же и с кандидатом от "Партии малого бизнеса России" Андреем Горловым. Он принес 132 подписи. Забраковали абсолютно все.

"Кандидат принес подписи на листах, оформленных неправильно. Кроме того, часть подписей признана недостоверными на основании справок от службы миграции", – пояснил Замаруев.

  • Самовыдвиженец Сергей Крысанов предоставил 127 подписей, недействительными признаны 46.
  • Самовыдвиженец Павел Пикуль вообще не приносил в комиссию подписные листы.

Напомним, довыборы в Барнаульскую гордуму по округу № 2 (часть Железнодорожного района) состоятся 8 сентября 2019 года. Будет избран всего один депутат и придет он на место единоросса Марата Жумадилова, который в апреле этого года сложил свои полномочия по собственному желанию.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.08.2019 06:34
ПонтыПонтовы

Ваня Нифонтов так же, с двойным зачётом, депутатить собирается ???

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