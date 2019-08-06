Спортсмен из Новоалтайска Виталий Щур занял призовое место на международном турнире по греко-римской борьбе, сообщает "Алтайский спорт". Турнир состоялся в Дортмунде (Германия).

Россиянин поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 130 кг. Он поделил бронзу с Балинтом Ламом из Венгрии.

Второе место завоевал финн Конста Менпаа. Золотую медаль получил немец Эдуард Попп. На домашнем соревновании ему не было равных.

Ранее Виталий Щур в этой же весовой категории победил на чемпионате России по греко-римской борьбе.