Улицы Аносова и Матросова поочередно перекроют с 9 августа в Барнауле, сообщает городская мэрия. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей на двух участках проспекта Ленина, сообщает мэрия.

Сначала движение закроют на участке Аносова. Запрет продлится до 19 августа включительно. С 21 июня работы начнут на пересечении Ленина с Матросова Их будут вести до конца дня 30 августа.

На время закрытия участка улицы Аносова изменится схема движения автобусов маршрутов №6, №17, №24 и №53. Они будут объезжать закрытые участки следующим образом: по схемам – Ленина – разворот на пересечении Ленина с Аносова – Ленина – Матросова – по маршрутам.