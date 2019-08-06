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Говорящий робот появился в барнаульском супермаркете

, ИА "Амител"
Электронный сотрудник рассказывает посетителям про акции и даже шутит
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В торговом помещении супермаркета сети "Лента" на улице Власихинской установили говорящего робота.

Корреспондент Amic.ru уже успел пообщаться с этим электронным сотрудником, который даже сделал комплимент: "у вас красивые глаза".

Первостепенная цель Promobot (так официально называется робот) – это информирование клиентов об акциях и новостях торговой сети, но иногда он может и пошутить.

Так, во время непродолжительного разговора он даже успел сообщить о том, что у него "зашел катод за анод".

Ранее московские СМИ сообщали о том, что Promobot может запоминать лица покупателей и здороваться с ними. Он был завезен в супермаркеты "Ленты" в 2017 году.

Стоимость такого "сотрудника" оценивается приблизительно от 500 тысяч до миллиона рублей. Зато зарплату берет исключительно электричеством и техническим обслуживанием.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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