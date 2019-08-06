Священник Горноалтайской епархии РПЦ Павел Тайченачев записывает и публикует на своем канале в видеохостинге YouTube ролики о крестном ходе до Ташанты.

"Утром жизнь кажется особенно прекрасной, если ты ночуешь дома и небо ясное. Но проснуться в мокрой палатке от того, что дождь барабанит по крыше – не самая веселая перспектива, – делится священнослужитель. – Участники крестного хода, сто с лишним человек, встают в 6 часов утра, под дождем совершают молитву, завтракают и сворачивают палатки. Впереди неблизкий дневной переход".

6 августа верующие должны преодолеть пешком по Чуйскому тракту свыше 20 километров. Их палатки и ненужные в пути вещи перевозит КамАЗ. Сами же они надеются, что дождь вновь сменится солнечной погодой.

"Как говорится, Господь вымочит, Господь же и высушит", – заключает священник.

Канал Тайченачева "Трезвый батя" посвящен трезвому взгляду на события современной жизни, защите традиционных ценностей, а также знакомству людей с церковным учением.

Название канала связано с церковным послушанием Тайченачева, так как он несет ответственность за вопросы трезвости в Горноалтайской епархии.