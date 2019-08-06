Избирком Бийска отказал в регистрации трем кандидатам в депутаты городской думы, сообщает "Бийский рабочий".

Не допущены до выборов Евгения Агеева, Наталья Токарева (обе – самовыдвиженцы) и Евгения Скударнова (от партии "Коммунисты России").

В качестве причины соответствующего решения называют недействительные подписи избирателей, выявленные при проверке.

Примечательно, что у Скударновой не прошли проверку абсолютно все бланки. В четырех случаях сведения об избирателе не соответствовали действительности, в 63-х – форма подписного листа отличалась от требуемой.

Общее число кандидатов в гордуму по округу № 6 уменьшилось на два претендента, по округу № 2 – на одного.

Отметим, что Наталья Токарева – сотрудник агентства недвижимости, Евгения Агеева работает замруководителя складского комплекса, а Евгения Скударнова – прессовщицей оборонного предприятия.