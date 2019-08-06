"Комнату здоровья" откроют в барнаульском ТОС "Тимуровский", сообщает "Комсомольская правда".

В ней горожане смогут позаниматься на тренажерах и оценить массажное оборудование, а также получить консультации по вопросам оздоровления.

Например, организаторы обещают ответить на вопрос, как сократить расходы на лечение. По их словам, это уникальный проект, потому что здесь не берут деньги за посещения.

"Комната здоровья" начнет принимать посетителей начиная с 7 августа по адресу ул. Беляева, 7. В ней можно заниматься физкультурой, общаться и находить друзей с понедельника по четверг с 11:00 до 15:00.

Объект создан в рамках проекта "Энергичные люди" при поддержке фонда Елены и Геннадия Тимченко.