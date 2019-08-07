При общем падении авторынка спрос на китайские автомобили растет бешеными темпами, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат".
Так, в июле 2019 года в сравнении с аналогичным месяцем 2018-го резкий скачок продаж продемонстрировали Haval (в 4,6 раза) и Geely (в 3,6 раза). Остальным маркам не удалось нарастить объемы даже в полтора раза.
Замыкает тройку японский бренд Datsun (+34,3%). Его соотечественник Suzuki также вошел в топ-5 по росту продаж (+15,7%). Увеличение спроса более чем на 10% наблюдалось и у таких марок, как Renault, DFM и Skoda.
Рекордсменом по падению продаж за год стал американский Ford (-82,6%). В тройку вошли китайский Lifan (-75,4%) и японская Honda (-62,8%). Замыкают пятерку "француз" Peugeot и "японец" Nissan, потерявшие примерно треть российских покупателей.
В целом авторынок демонстрирует падение. Продажи в июле 2019-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились на 2,4%. При этом премиальный сегмент значительно вырос (+5,8%).
Комментарии
Ага,и резко вырос спрос на доширак!!!!Наверное потому что у граждан очень много денег и всем надоели лобстеры и мясо герифордов
видимо уже даже на корейские и французские нет денег.
В прошлом году
1 в этом 4 рост в 4 раза а,а,а а...
Про "доширак" вещающему...
Имело дело с автомобилями КНР? Сравнительный анализ провести в состоянии?
Или просто графомания обуяла, решили всплакнуть и сопли помазать?
На сегодняшний момент, как бы там ни было, у китайцев самые выгодные предложения и ассортимент. Ну, а коль мясо герИфордов надоело - попробуйте мясо герЕфордов.
7.08.2019 07:45
Юра
Доширак это самая дорогая еда. Килограмм лапши за более чем 300 рублей не каждый себе может позволить.
Конечно имел...мегаотвратные автомобили....задумка шикарная,качество исполнения хуже чем у российских....
ИМХО,китайци пока не делают качественные и безопасные машины,лет через дцать- возможно....а пока нет.
7.08.2019 09:20
Юрий
ИМХО,китайци пока не делают качественные и безопасные машины,лет через дцать- возможно....а пока нет.
вы очень сильно заблуждаетесь...