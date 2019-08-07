При общем падении авторынка спрос на китайские автомобили растет бешеными темпами, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат".

Так, в июле 2019 года в сравнении с аналогичным месяцем 2018-го резкий скачок продаж продемонстрировали Haval (в 4,6 раза) и Geely (в 3,6 раза). Остальным маркам не удалось нарастить объемы даже в полтора раза.

Замыкает тройку японский бренд Datsun (+34,3%). Его соотечественник Suzuki также вошел в топ-5 по росту продаж (+15,7%). Увеличение спроса более чем на 10% наблюдалось и у таких марок, как Renault, DFM и Skoda.

Рекордсменом по падению продаж за год стал американский Ford (-82,6%). В тройку вошли китайский Lifan (-75,4%) и японская Honda (-62,8%). Замыкают пятерку "француз" Peugeot и "японец" Nissan, потерявшие примерно треть российских покупателей.

В целом авторынок демонстрирует падение. Продажи в июле 2019-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились на 2,4%. При этом премиальный сегмент значительно вырос (+5,8%).