С 2013-го по 2018 год импорт продовольствия в Россию из-за рубежа снизился на 31,2% – с 43,3 млрд до 29,8 млрд долларов, сообщает Минсельхоз России.

Пять лет в назад – 6 августа 2014 года – Москва ввела продэмбарго в отношении западных стран в качестве ответа на санкции. В список запрещенных для поставок в Россию товаров вошли мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.

Многие иностранные продукты удалось полностью заменить российскими. Так, отечественное зерно и зернобобовые культуры составили 99,4% рынка, сахар – 95,7%, картофель – 94,7%, мясо и продукты на его основе – 92,5%, растительное масло – 81,5%.

"Российским аграриям удалось обеспечить необходимые объемы производства как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для активного развития экспорта, – констатирует пресс-служба ведомства. – В 2018 году наша страна поставила за рубеж продовольствие на сумму 25,8 млрд долларов, по сравнению с 16,8 млрд долларов в 2013 году".

В то же самое время для российских покупателей не все так радужно, как для производителей. Как утверждает "Газета.Ru", искусственно снизившаяся конкуренция отразилась на росте цен.

По данным издания, сильнее всего с 2013 году подорожали сливочное масло (на 79%), мороженая рыба (на 68%) и белокочанная капуста (на 62%), куры (+42%), подсолнечное масло (+35%), макароны (+34%) и пшеничная мука (+25%).

СМИ связывают это не только со снижением конкуренции, но и с зависимостью отечественных производителей от иностранного оборудования, кормов и посадочного материала.