ВЦИОМ зафиксировал резкое сокращение числа закредитованной молодежи в возрасте до 24 лет, сообщает РБК.

За два года их количество сократилось в два раза, достигнув 37%. Чаще всего берут в долг у банков люди от 24 до 34 лет (72%).

Доля россиян в возрасте от 35 до 44 лет, имеющих обязательства перед банками, – 63%. Наименее закредитованные – пенсионеры (31%).

В целом по стране больше половины граждан (51%) используют заемные средства. Это на 6 процентных пунктов ниже, чем два года назад.