Барнаульская УК выплатит подросткам компенсацию после падения на них льда с крыши

Управляющая компания компенсирует моральный вред пострадавшим подросткам в Барнауле, сообщает прокуратура Алтайского края.

"В марте текущего года с крыши многоквартирного дома в самом центре города обвалился лед на двух подростков, которые шли по тротуару вдоль фасада здания, в результате чего ими были получены многочисленные ушибы и ссадины", – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что падение льда произошло по вине управляющей компании ООО "УК "Первая", обслуживающей многоквартирный дом. В прокуратуре отмечают, что компания не обеспечила своевременное выявление и уборку снега и наледи с крыши дома.

Иски о взыскании с управляющей компании морального вреда были удовлетворены, подростки получат компенсацию. Кроме того, организация привлечена к административной ответственности – ей придется заплатить штраф.

Инцидент произошел 23 марта, когда с крыши дома № 87 по проспекту Ленина сошла ледяная масса. В результате телесные повреждения получили 14-ти и 17-летний подростки.