Барнаульская УК выплатит подросткам компенсацию после падения на них льда с крыши

Управляющая компания компенсирует моральный вред пострадавшим подросткам в Барнауле, сообщает прокуратура Алтайского края.
"В марте текущего года с крыши многоквартирного дома в самом центре города обвалился лед на двух подростков, которые шли по тротуару вдоль фасада здания, в результате чего ими были получены многочисленные ушибы и ссадины", – рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что падение льда произошло по вине управляющей компании ООО "УК "Первая", обслуживающей многоквартирный дом. В прокуратуре отмечают, что компания не обеспечила своевременное выявление и уборку снега и наледи с крыши дома.
Иски о взыскании с управляющей компании морального вреда были удовлетворены, подростки получат компенсацию. Кроме того, организация привлечена к административной ответственности – ей придется заплатить штраф.
Инцидент произошел 23 марта, когда с крыши дома № 87 по проспекту Ленина сошла ледяная масса. В результате телесные повреждения получили 14-ти и 17-летний подростки.
Комментарии
скока заплатит то?
Иски о взыскании с управляющей компании морального вреда были удовлетворены
Серьезные родители у подростков, разобрались в суде, не всегда получается
Хороший прецедент
на меня в прошлом году упала глыба льда , ездила в травму, писала в полицию заявление - полицмэн говорит что маловероятно выйграть дело, потому как трудно доказать упал лед с крыши , или в козырька балкона- там уже владелец квартиры ответчик . а рука до сих пор болит, гематома внутри так и не рассосалась
А тут нашлись свидетели. которые точно видели, что глыба летела с крыши, а не с балкона