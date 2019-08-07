Неизвестные погнули знаки "Пешеходный переход" на одной из улиц в Бийске

Неизвестные в Бийске пытались сломать дорожные знаки, расположенные на одной из улиц наукограда, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

"Проходя утром по улице Матросова наблюдал картину: почти все знаки пешеходного перехода согнуты и помяты. Я не понимаю таких людей, которые делают такое. У того, кто это сделал, мозг вообще есть? Или у него голова, чтобы только в нее есть", – недоумевает местный житель.

В комментариях к публикации развернулся спор. Некоторые посчитали, что к злодеянию причастен ветер, который погнул исключительно те знаки, которые расположены рядом с пешеходными переходами.

Ранее сообщалось, что знак "Пешеходный переход" кто-то постоянно вырывает в Рубцовске. Причем в том месте, где недавно сбили девочку.