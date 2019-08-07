Прах ветерана, найденный в алтайской реке, перезахоронят сегодня в Заринске

Кавалер орденов Красной Звезды и Великой Отечественной войны первой степени Евгений Доильницин / Фото: talmenkalife.ru

Прах ветерана Великой отечественной войны Евгения Доильницына, урну с которым в середине июля случайно нашел в реке Чумыш житель Тальменского района, будет перезахоронен сегодня в Заринске, сообщает ГТРК "Алтай".

"Захоронение будет проходить на воинском кладбище со всеми подобающими почестями. Наша задача — достойно похоронить этого человека, который прошел всю Великую Отечественную войну и хотел, чтобы он был похоронен там, где жил", — рассказал председатель краевого отделения "Союза ветеранов Афганистана" Сергей Завалихин.

Сегодня на Аллее Славы в Заринске состоится торжественная церемония. Приедет вдова ветерана Эмма Ивановна вместе с сыном.

Ранее сообщалось, что нашедший урну отдыхал с друзьями на берегу Чумыша. Когда он нырнул, то почувствовал, что задел руками какой-то странный предмет. Уже на берегу стало ясно, что это за находка.

Мужчина очень удивился, когда узнал, что найденный прах принадлежит кавалеру орденов Красной Звезды и Великой Отечественной войны первой степени Евгению Доильницину, который скончался в 2018 году в возрасте ста лет.

Сын покойного, сбросивший прах в реку, заявил, что выполнил последнюю волю отца и отказался забирать урну из полиции. Ситуацию взяли на контроль в правительстве края и в ветеранских организациях, которым удалось получить разрешение на перезахоронение.