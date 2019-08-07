Барнаульского студента осудили за убийство мужчины, кинувшего банку варенья в автобус

Барнаульский студент получил 1,5 года условно за причинение смерти по неосторожности пассажиру общественного транспорта, с которым они вместе ехали, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В конце октября 2017 года осужденный с другом двигались в общественном транспорте. В силу того, что водитель автобуса применил экстренное торможение, стоящий на выходе 51-летний мужчина высказал претензии, а затем, выйдя из автобуса, банкой варенья разбил окно", – рассказали в ведомстве.

После этого водитель остановился и вызвал сотрудников полиции. В это время между мужчиной и остальными пассажирами, которые вышли на улицу, разгорелся конфликт.

22-летний студент, разозлившись на вынужденную остановку, ударил мужчину по лицу. Тот упал и ударился затылком об асфальт, а на следующий день скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Студент свою вину признал, однако утверждал, что его действия стали ответом на агрессию мужчины. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, при этом он должен два раза в месяц отмечаться в полиции и находиться дома с 22:00 до 06:00 часов.

В июне бывший студент юрфака осужден в Барнауле за незаконное создание юрлица.