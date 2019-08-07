Барнаульского студента осудили за убийство мужчины, кинувшего банку варенья в автобус

Барнаульский студент получил 1,5 года условно за причинение смерти по неосторожности пассажиру общественного транспорта, с которым они вместе ехали, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
"В конце октября 2017 года осужденный с другом двигались в общественном транспорте. В силу того, что водитель автобуса применил экстренное торможение, стоящий на выходе 51-летний мужчина высказал претензии, а затем, выйдя из автобуса, банкой варенья разбил окно", – рассказали в ведомстве.
После этого водитель остановился и вызвал сотрудников полиции. В это время между мужчиной и остальными пассажирами, которые вышли на улицу, разгорелся конфликт.
22-летний студент, разозлившись на вынужденную остановку, ударил мужчину по лицу. Тот упал и ударился затылком об асфальт, а на следующий день скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.
Студент свою вину признал, однако утверждал, что его действия стали ответом на агрессию мужчины. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, при этом он должен два раза в месяц отмечаться в полиции и находиться дома с 22:00 до 06:00 часов.
В июне бывший студент юрфака осужден в Барнауле за незаконное создание юрлица.
Комментарии
Как дёшева сегодня жизнь, как гуманны наши законы, Он умышленно бил, значит и умысел быд....
Был умысел на убийство?Окстись,медведь.
Не оправдываю осужденного студента, но мужик явно повел себя неадекватно. Вот и схлопотал ответку.
Какую ответку он разбил стекло, а отда жизнь, а парень если бьёшь будь готов к любым последствиям, тромб может оторватся да что угодно ....опаздывал он ...
Нет, ну понятно он должен был быть готов к любым последствиям, за это и осужден, но он не вышел из автобуса с целью убить, это тоже понятно. Мужика жалко, но определенная часть вины на нем есть, водитель наверное тоже экстренно затормозил не специально, зачем было ему стекло бить. Надо поменьше устраивать разборок вне правового поля, тогда таких ситуаций не будет. И студенту все таки надо было дать месяцев 9 реального срока, посидел бы, больше был бы готов к последствиям удара по лицу
... мда, кипят в у людей гормоны, нервишки ни к чёрту... на пустом месте драка, труп, срок.... я фигею, дорогие сограждане.
Лучше бы мужик сам быстро полиции сдался, получил штраф за хулиганство и был бы жив. Может ему надо было, когда студент к нему шел драться, орать, вот я набираю телефон 102, сейчас приедут, будем разбираться
похоже что потерпевший произносил слова не совместимые с жизнью. Парень молодец, тюремный срок не может быть оправданием униженного достоинства.
7.08.2019 15:56
- гость -
Ты расскажи это вчерашнему персонажу который утверждал что в тюрьму не попадают "просто так" а как люди не думающие о своих близких. Он с пеной у рта спорил, боюсь памперс испачкал.