Среда, 7 Август, 16:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,2
€ 73,07
Обь
173см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Барнаульского студента осудили за убийство мужчины, кинувшего банку варенья в автобус

, ИА "Амител"
22-летний студент, разозлившись на вынужденную остановку автобуса, ударил мужчину по лицу
Студент вину признал, однако утверждал, что подавлял агрессию потерпевшего / Фото: дольщикироссии.рф

Студент вину признал, однако утверждал, что подавлял агрессию потерпевшего / Фото: дольщикироссии.рф

Барнаульский студент получил 1,5 года условно за причинение смерти по неосторожности пассажиру общественного транспорта, с которым они вместе ехали, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"В конце октября 2017 года осужденный с другом двигались в общественном транспорте. В силу того, что водитель автобуса применил экстренное торможение, стоящий на выходе 51-летний мужчина высказал претензии, а затем, выйдя из автобуса, банкой варенья разбил окно", – рассказали в ведомстве.

После этого водитель остановился и вызвал сотрудников полиции. В это время между мужчиной и остальными пассажирами, которые вышли на улицу, разгорелся конфликт.

22-летний студент, разозлившись на вынужденную остановку, ударил мужчину по лицу. Тот упал и ударился затылком об асфальт, а на следующий день скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Студент свою вину признал, однако утверждал, что его действия стали ответом на агрессию мужчины. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, при этом он должен два раза в месяц отмечаться в полиции и находиться дома с 22:00 до 06:00 часов.

В июне бывший студент юрфака осужден в Барнауле за незаконное создание юрлица.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

7.08.2019 14:16
Медведь-шатун

Как дёшева сегодня жизнь, как гуманны наши законы, Он умышленно бил, значит и умысел быд....

0  0
7.08.2019 14:21
- гость -

Был умысел на убийство?Окстись,медведь.

0  0
7.08.2019 14:22
- гость -

Не оправдываю осужденного студента, но мужик явно повел себя неадекватно. Вот и схлопотал ответку.

0  0
7.08.2019 14:36
Медведь-шатун

Какую ответку он разбил стекло, а отда жизнь, а парень если бьёшь будь готов к любым последствиям, тромб может оторватся да что угодно ....опаздывал он ...

0  0
7.08.2019 14:50
гость

Нет, ну понятно он должен был быть готов к любым последствиям, за это и осужден, но он не вышел из автобуса с целью убить, это тоже понятно. Мужика жалко, но определенная часть вины на нем есть, водитель наверное тоже экстренно затормозил не специально, зачем было ему стекло бить. Надо поменьше устраивать разборок вне правового поля, тогда таких ситуаций не будет. И студенту все таки надо было дать месяцев 9 реального срока, посидел бы, больше был бы готов к последствиям удара по лицу

0  0
7.08.2019 14:59
Митенька ржевский

... мда, кипят в у людей гормоны, нервишки ни к чёрту... на пустом месте драка, труп, срок.... я фигею, дорогие сограждане.

0  0
7.08.2019 15:06
гость

Лучше бы мужик сам быстро полиции сдался, получил штраф за хулиганство и был бы жив. Может ему надо было, когда студент к нему шел драться, орать, вот я набираю телефон 102, сейчас приедут, будем разбираться

0  0
7.08.2019 15:56
- гость -

похоже что потерпевший произносил слова не совместимые с жизнью. Парень молодец, тюремный срок не может быть оправданием униженного достоинства.

0  0
7.08.2019 16:14
- гость -

7.08.2019 15:56
- гость -
Ты расскажи это вчерашнему персонажу который утверждал что в тюрьму не попадают "просто так" а как люди не думающие о своих близких. Он с пеной у рта спорил, боюсь памперс испачкал.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
16:01
Строители охладили дом в Барнауле, устроив аварию и фонтан до шестого этажа 0
15:35
Водитель в военной форме "тактически отступил" с места ДТП возле ЗАТО Сибирский 5
15:12
"Волга" не выдержала жары и загорелась на парковке у дома в Барнауле 3
14:57
Сход вагонов парализовал движение поездов по ж/д пути на Урале 4
14:34
Уровень бедности в Горном Алтае снизят вдвое к 2024 году 6
14:15
Для российских школьников создали детскую Конституцию в стихах 0
13:59
Барнаульского студента осудили за убийство мужчины, кинувшего банку варенья в автобус 9
13:40
Четверть детей в России живут за чертой бедности 7
13:24
Прах ветерана, найденный в алтайской реке, перезахоронят сегодня в Заринске 3
13:08
Ущерб от взрывов под Ачинском оценивают в миллиард 10
12:59
Посетят шамана и Белокуриху-2: федеральные СМИ совершат медиаэкспедицию по Алтаю 1
12:51
Штраф 100 тысяч за свет: за что грозят санкции абонентам горэлектросети 7
12:34
Здание со стеклянной башней продают в Барнауле за 49 млн рублей 0
12:14
Тренажер-симулятор полетов BOEING 737 NG продают за 7 млн рублей 4
11:59
Неизвестные погнули знаки "Пешеходный переход" на одной из улиц в Бийске 0
11:41
Барнаульская УК выплатит подросткам компенсацию после падения на них льда с крыши 7
11:31
Барнаульское "Динамо" начало сезон с поражения 3
11:15
Стартовала продажа благотворительных футболок с принтом #сибирьгорит 12
10:59
Экскурсии на Старый базар начали устраивать в Барнауле 3
10:36
Барнаул театральный. Опубликованы эскизы плакатов на День города 10
09:59
Молодежь до 24 лет вдвое реже стала брать кредиты 5
09:29
Резкое снижение рабочей силы фиксируют в России 7
08:52
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов 21
08:11
Россия снизила импорт продовольствия на треть за пять лет эмбарго 4
07:40
Спрос на китайские автомобили резко подскочил в России 18
07:25
"Взрывная блондинка": лучшие образы актрисы Шарлиз Терон в кино 15
07:15
Где лучше жить в обновленном центре Барнаула 0
06:58
Барнаульцев приглашают на субботник-квест, который пройдет в ленточном бору 2
06:48
Первая годовщина со дня смерти экс-губернатора Михаила Евдокимова: архивные фото 11
06:20
Пять человек поборются за одно место депутата в Барнаульской гордуме 10
06:09
Хоть на Камчатку, хоть в Калининград. Четверть барнаульцев готовы уехать ради работы 1
06:01
Алтайские школы перейдут на шестидневку из-за второго иностранного языка 37
23:43
Наказание за подделку документов ужесточили в России 0
23:18
"Комнату здоровья" с бесплатными тренажерами откроют в Барнауле 0
22:36
Трех бийчанок не допустили до выборов в гордуму 12
22:04
Военные трижды перекроют трассы под Барнаулом с 6 по 8 августа 1
21:28
Алтайский священник записывает видеоролики с крестного хода 7
20:27
Говорящий робот появился в барнаульском гипермаркете 2
19:59
Две улицы поочередно перекроют в Барнауле 0
19:21
Алтайский борец завоевал бронзу на турнире в Германии 0
18:48
"Похлопайте по дынькам": Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусную и спелую дыню 5
18:16
Лесные пожары в Сибири устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки 11
17:59
Дети в Бийске "разломали" автомобиль, припаркованный на игровой площадке 10
17:46
Россияне рассказали, какие страны считают главной угрозой ядерной войны 1
16:58
Сбербанк до 30 сентября снизил ставки по кредитам до 11,4% 1
16:37
Труба в Барнауле стала и источником водоснабжения, и мостом через реку 0
15:45
Большинство россиян уверены, что принимаемые меры не решают экологических проблем 4
15:34
Запрет алкоголя россиянам до 21 года раскритиковало Минэкономразвития 4
14:59
Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов 10
14:39
Барнаульцу грозит 12 лет колонии за насмерть сбитую девушку 26

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.