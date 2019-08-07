Уровень бедности в Горном Алтае снизят вдвое к 2024 году

Вдвое снизить уровень бедности и повысить уровень образования в Республике Алтай к 2024 году поможет Минэкономразвития России, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на замминистра Вадима Живулина.
В мае этого года председатель правительства Дмитрий Медведев принял решение о закреплении кураторов за десятью субъектами России, которым необходимо ускоренное развитие. Это регионы, где уровень жизни чуть ниже, чем в целом по стране. Такое решение, уверены в Москве, позволит развиваться отдельным субъектам.
"Мы должны подготовить основу для будущего комплексного плана развития республики. Перед нами ответственное задание – выявить основные факторы проблем, которые сегодня в республике есть и препятствуют ее ускоренному развитию, и вместе предложить решение", – сказал Живулин на совещании в Горно-Алтайске.
Для этого планируется совместно с региональной властью подготовить программу долгосрочного развития субъекта.
Живулин уточнил, что для региона рассчитаны целевые значения, которых необходимо достичь. В частности, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должна вырасти на пять тысяч человек и достичь показателя в 31 тысячу к 2024 году.
Заработную плату к этому сроку планируется увеличить на 37%, а уровень бедности – снизить в 2,2 раза по сравнению с текущими показателями.
Ранее министр труда Максим Топилин пообещал бороться с бедностью в Алтайском крае, куда он приезжал с целью подготовить регион к ускоренному развитию.
Комментарии
Клоуны, указ издадут, или прикажут....
Кровать сдают в домиках без санузла по тыще с носа, неужели бедствуют?
налоги не платят
А хозяева баз живут в Москве, так что не примазывайтесь к чужим денежкам, местные холопы, так молоко да ещё кой какие продукты продают, обслуга и та на хороших базах из Барнаула или Новосиба...
Обещать не значит жениться...
не убивайте меня, пожалуйста
7.08.2019 15:19
бедный
Не плачь, сейчас придет куратор и к 2024 году ты зацветешь от богатства. Тебе повезло а есть где кураторов нет, туда придет бедность и разруха.