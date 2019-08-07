"Волга" не выдержала жары и загорелась на парковке у дома в Барнауле

Автомобиль "Волга" загорелся на парковке возле многоквартирного дома, расположенного на улице Взлетной, 115, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22", опубликовавшем видео происшествия.

"Горят они почему-то... наши машины. У соседа дом сгорел из-за машины", – отметил на видео один из авторов ролика.

Автомобиль удалось потушить силами жильцов дома до приезда пожарных.