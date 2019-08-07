"Волга" не выдержала жары и загорелась на парковке у дома в Барнауле

Автомобиль "Волга" загорелся на парковке возле многоквартирного дома, расположенного на улице Взлетной, 115, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22", опубликовавшем видео происшествия.
"Горят они почему-то... наши машины. У соседа дом сгорел из-за машины", – отметил на видео один из авторов ролика.
Автомобиль удалось потушить силами жильцов дома до приезда пожарных.
Комментарии
Да тут много вариантов, и топливо могло подтекать, и отложения масла под горячим от жары капотом воспламениться, и проводка замкнуть. Следить надо за автомобилем, особенно возрастным
7.08.2019 15:38
гость
Волга не автомобиль.
Эт ещё хорошо, что просто на стоянке сгорел, а не гденибуть перед переходом пешеходным у него тормоза отказали, а он 60 едет, и что тормозить нада дошло тока за 5 метров до людей, что переходят уже.