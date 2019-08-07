Водитель в военной форме "тактически отступил" с места ДТП возле ЗАТО Сибирский

Судя по фото, автомобиль врезался в грузовик / Фото: vk.com/barneos22
В ночь на 7 августа на трассе Барнаул – Новосибирск перед ЗАТО Сибирский на мосту произошло ДТП, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
По словам очевидцев, водитель иномарки был в военной форме. "После ДТП он убежал с места происшествия", – говорится в сообщении под публикацией.
Судя по фото, автомобиль врезался в грузовик.
Сибирский – поселок городского типа в Первомайском районе Алтайского края. ЗАТО Сибирский создан в 2005 году. Основанием для статуса ЗАТО является расположение 35-й Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии ракетных войск стратегического назначения.
Комментарии
Ещё война не началась а уже тикают...
пьянь
Бегущий военный в мирное время вызывает смех, в военное- панику. (с)
Наберут военных по объявлению а этого вообще взяли через постель...
7.08.2019 15:52
- гость -
в оригинале надо говорить не военный, а генерал)