Горячую воду отключат 8 и 12 августа у 6,4 тыс. жителей Барнаула

В связи с реконструкцией теплосетей в Барнауле временно будет недоступна горячая вода для 6,4 тыс. жителей города, проживающих в домах Ленинского и Центрального района, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Под кратковременное отключение горячей воды попадают:

8 августа с 8:00 до 18:00 – девять многоквартирных домов по улицам В. Кащеевой и Монтажников;

с 9:00 12 августа до 9:00 16 августа – шесть многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев, пер. Сейфуллинский.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временного ограничения ресурса:

до 9:00 8 августа – 96 многоквартирных домов, пять детских садов, поликлиника, больница, две школы и четыре административных здания в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ;

до 9:00 19 августа – пять многоквартирных домов, 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, отмечен на карте с указанием сроков:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака – ресурс исправно подается, если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.