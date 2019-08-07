Среда, 7 Август, 18:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,09
€ 72,89
Обь
173см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Горячую воду отключат 8 и 12 августа у 6,4 тыс. жителей Барнаула

, ИА "Амител"
Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону
Длительность отключения горячей воды составит от одних до четырех суток / Фото: martinirevolution.com

Длительность отключения горячей воды составит от одних до четырех суток / Фото: martinirevolution.com

В связи с реконструкцией теплосетей в Барнауле временно будет недоступна горячая вода для 6,4 тыс. жителей города, проживающих в домах Ленинского и Центрального района, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Под кратковременное отключение горячей воды попадают:

  • 8 августа с 8:00 до 18:00 – девять многоквартирных домов по улицам В. Кащеевой и Монтажников;
  • с 9:00 12 августа до 9:00 16 августа – шесть многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев, пер. Сейфуллинский.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временного ограничения ресурса:

  • до 9:00 8 августа – 96 многоквартирных домов, пять детских садов, поликлиника, больница, две школы и четыре административных здания в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ;
  • до 9:00 19 августа – пять многоквартирных домов, 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, отмечен на карте с указанием сроков: 

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака – ресурс исправно подается, если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.

Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
18:50
Строители восстановят поврежденные "фекальными водами" квартиры и дезинфицируют дом 0
18:24
Ожирение от готовых сухих завтраков объяснил Онищенко 0
17:01
Причину многометрового фонтана из канализации в Барнауле объяснили в "Росводоканале" 4
16:37
Одобрен запуск масштабного проекта по модернизации системы теплоснабжения Барнаула 4
16:21
Горячую воду отключат 8 и 12 августа у 6,4 тыс. жителей Барнаула 0
16:01
Строители охладили дом в Барнауле, устроив аварию и фонтан до шестого этажа 3
15:35
Водитель в военной форме "тактически отступил" с места ДТП возле ЗАТО Сибирский 6
15:12
"Волга" не выдержала жары и загорелась на парковке у дома в Барнауле 5
14:57
Сход вагонов парализовал движение поездов по ж/д пути на Урале 4
14:34
Уровень бедности в Горном Алтае снизят вдвое к 2024 году 8
14:15
Для российских школьников создали детскую Конституцию в стихах 2
13:59
Барнаульского студента осудили за убийство мужчины, кинувшего банку варенья в автобус 15
13:40
Четверть детей в России живут за чертой бедности 9
13:24
Прах ветерана, найденный в алтайской реке, перезахоронят сегодня в Заринске 7
13:08
Ущерб от взрывов под Ачинском оценивают в миллиард 13
12:59
Посетят шамана и Белокуриху-2: федеральные СМИ совершат медиаэкспедицию по Алтаю 1
12:51
Штраф 100 тысяч за свет: за что грозят санкции абонентам горэлектросети 8
12:34
Здание со стеклянной башней продают в Барнауле за 49 млн рублей 0
12:14
Тренажер-симулятор полетов BOEING 737 NG продают за 7 млн рублей 5
11:59
Неизвестные погнули знаки "Пешеходный переход" на одной из улиц в Бийске 0
11:41
Барнаульская УК выплатит подросткам компенсацию после падения на них льда с крыши 7
11:31
Барнаульское "Динамо" начало сезон с поражения 4
11:15
Стартовала продажа благотворительных футболок с принтом #сибирьгорит 12
10:59
Экскурсии на Старый базар начали устраивать в Барнауле 3
10:36
Барнаул театральный. Опубликованы эскизы плакатов на День города 10
09:59
Молодежь до 24 лет вдвое реже стала брать кредиты 5
09:29
Резкое снижение рабочей силы фиксируют в России 7
08:52
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов 21
08:11
Россия снизила импорт продовольствия на треть за пять лет эмбарго 4
07:40
Спрос на китайские автомобили резко подскочил в России 18
07:25
"Взрывная блондинка": лучшие образы актрисы Шарлиз Терон в кино 15
07:15
Где лучше жить в обновленном центре Барнаула 0
06:58
Барнаульцев приглашают на субботник-квест, который пройдет в ленточном бору 2
06:48
Первая годовщина со дня смерти экс-губернатора Михаила Евдокимова: архивные фото 12
06:20
Пять человек поборются за одно место депутата в Барнаульской гордуме 10
06:09
Хоть на Камчатку, хоть в Калининград. Четверть барнаульцев готовы уехать ради работы 1
06:01
Алтайские школы перейдут на шестидневку из-за второго иностранного языка 39
23:43
Наказание за подделку документов ужесточили в России 1
23:18
"Комнату здоровья" с бесплатными тренажерами откроют в Барнауле 0
22:36
Трех бийчанок не допустили до выборов в гордуму 12
22:04
Военные трижды перекроют трассы под Барнаулом с 6 по 8 августа 1
21:28
Алтайский священник записывает видеоролики с крестного хода 10
20:27
Говорящий робот появился в барнаульском гипермаркете 3
19:59
Две улицы поочередно перекроют в Барнауле 0
19:21
Алтайский борец завоевал бронзу на турнире в Германии 1
18:48
"Похлопайте по дынькам": Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусную и спелую дыню 5
18:16
Лесные пожары в Сибири устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки 11
17:59
Дети в Бийске "разломали" автомобиль, припаркованный на игровой площадке 10
17:46
Россияне рассказали, какие страны считают главной угрозой ядерной войны 1
16:58
Сбербанк до 30 сентября снизил ставки по кредитам до 11,4% 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.