Одобрен запуск масштабного проекта по модернизации системы теплоснабжения Барнаула, сообщает Министерство энергетики РФ.

Принято распоряжение Правительства РФ от 3 августа 2019 года № 1725-р об отнесении города Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения. Проект распоряжения в Правительство РФ был внесен Минэнерго РФ по предложению Алтайского края и ООО "Сибирская генерирующая компания".

При подготовке предложения учитывалось текущее состояние теплосетевой инфраструктуры Барнаула, 60% которой уже эксплуатируются сверх нормативного срока в 30 лет. Причем, как отмечается, износ оборудования тепловых пунктов достигает 98%, а число повреждений на тепловых сетях постоянно растет.

"Принятое решение позволит приступить к масштабной модернизации системы теплоснабжения Барнаула. Чтобы остановить деградацию ключевой системы жизнеобеспечения города, необходимы значительные инвестиции в модернизацию и ремонт сетей, тепловых пунктов и источников теплоснабжения. Обеспечить эти инвестиции позволит переход к долгосрочному ценовому регулированию с привязкой к показателям инфляции", – подчеркнули в министерстве.

Вложения в систему теплоснабжения будут увеличены более чем в пять раз. Так, программа предусматривает инвестиции в размере 6 млрд рублей, основная доля из которых будет вложена до 2024 года. Также 1,8 млрд рублей будет выделено на ремонт муниципальных сетей Барнаула на условиях концессионного соглашения.

Переход краевой столицы в ценовую зону теплоснабжения был согласован Минстроем России и ФАС России. Напомним, ранее решением правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены Рубцовск (Алтайский край) и поселок Линево (Новосибирская область).

Ранее сообщалось, что Сибирская генерирующая компания вложит 6 млрд рублей в ЖКХ Барнаула за 10 лет.