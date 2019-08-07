Одобрен запуск масштабного проекта по модернизации системы теплоснабжения Барнаула, сообщает Министерство энергетики РФ.
Принято распоряжение Правительства РФ от 3 августа 2019 года № 1725-р об отнесении города Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения. Проект распоряжения в Правительство РФ был внесен Минэнерго РФ по предложению Алтайского края и ООО "Сибирская генерирующая компания".
При подготовке предложения учитывалось текущее состояние теплосетевой инфраструктуры Барнаула, 60% которой уже эксплуатируются сверх нормативного срока в 30 лет. Причем, как отмечается, износ оборудования тепловых пунктов достигает 98%, а число повреждений на тепловых сетях постоянно растет.
"Принятое решение позволит приступить к масштабной модернизации системы теплоснабжения Барнаула. Чтобы остановить деградацию ключевой системы жизнеобеспечения города, необходимы значительные инвестиции в модернизацию и ремонт сетей, тепловых пунктов и источников теплоснабжения. Обеспечить эти инвестиции позволит переход к долгосрочному ценовому регулированию с привязкой к показателям инфляции", – подчеркнули в министерстве.
Вложения в систему теплоснабжения будут увеличены более чем в пять раз. Так, программа предусматривает инвестиции в размере 6 млрд рублей, основная доля из которых будет вложена до 2024 года. Также 1,8 млрд рублей будет выделено на ремонт муниципальных сетей Барнаула на условиях концессионного соглашения.
Переход краевой столицы в ценовую зону теплоснабжения был согласован Минстроем России и ФАС России. Напомним, ранее решением правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены Рубцовск (Алтайский край) и поселок Линево (Новосибирская область).
Ранее сообщалось, что Сибирская генерирующая компания вложит 6 млрд рублей в ЖКХ Барнаула за 10 лет.
Комментарии
Пропустили самое главное!
Как это отразится на тарифах?
может что-то не понимаю, но нет такого распоряжения Правительства РФ.
За номером 1725-р от 02.08.2019 числится распоряжение о торгово-экономическом сотрудничестве Крыма и Сирии.
А был ли мальчик????
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908060020
Надо переходить на автономные газовые котельные. Почти все ТЦ на своих котельных. СГК оборзела. Мельниченко 3 яхту, наверно, строит. Благодетель!
В Новосибирске отопление в 2 раза дешевле хотя холоднее.